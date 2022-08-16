Terörle iltisaklı personel soruşturması 43 kişiyi işten çıkaran İBB'den dikkat çeken açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin terörle iltisaklı personel araştırmasında sarsıcı gelişme. Şimdiye kadar 43 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, "İnsanları mağdur eden bir süreç olduğu kesin ama kamu kurumunun inisiyatif olma şansı yok.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) terör örgütleriyle bağlantılı personel çalıştırdığı iddialarıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D.'nin geçtiğimiz nisan ayında terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınmasının ardından İBB'de terörle bağlantılı personel soruşturması hız kazandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konuya ilişkin son durumu bugünkü yazısında aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019’dan bu yana işe aldığı 12.441 kişi hakkında arşiv araştırması istediğini yazan Saymaz, "8428’i için yanıt geldiğini duyurmuştum. Bunlardan 43’ünün terörle iltisaklı bir davası ve soruşturmasının bulunduğu ifade ediliyor. 28’inin soruşturma veya davası devam ediyor. 15’inin cezası ise ya kesinleşti ya da ertelendi. İBB, 43 kişiyi işten çıkardı." ifadelerine yer verdi.

İBB'de çalışan Şafak D'nin (30), 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı.

"Masum olma ihtimali, suçlu olma ihtimalinden yüksektir"

Arşiv araştırmasına göre suçlamaları doğru kabul ederek işten çıkarma yönteminin yanlış olduğunu savunan Saymaz, şunları söyledi:

"Çünkü barışçıl eylem ve açıklamaların bile terörizm sayıldığını biliyoruz. Bu yüzden arşiv araştırmasına göre terör örgütü üyeliği ya da propagandası ile suçlanan veya bu suçlamalardan ceza alan kişinin, yargının bütünüyle siyasallaştığı süreçte, masum olma ihtimali, suçlu olma ihtimalinden yüksektir diye düşünüyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil her muhalif PKK’lı, FETÖ’cü ya da DHKP/C’li veya ajan ilan edilirken, çoğunlukla ipe sapa gelmez iddiaları içeren mahkeme kararlarını, dosyalarıyla birlikte inceledikten sonra karar verilmeli.

Neden bu yönteme başvurduklarını İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’a soran yazar Saymaz, açıklamaları yazısında paylaştı:

"Mevzuat bizi mecbur etti"

"Duman, İçişleri Bakanlığı’nca terör iltisaklıları çalıştırmakla suçlandıklarını hatırlatarak, şöyle dedi:

“Kendimizi hâkim yerine koyma şansımız yok. Politika üretemeyiz. Uymak zorunda kaldığımız mevzuat bizi mecbur etti.”

Duman’a “İşten çıkarmanız gerekiyor muydu?” diye sordum. Şu yanıtı verdi:“Terörle iltisaklı olmasa bile hemen her şeyi teröre bağladıkları ortamda bir faaliyeti soruşturma konusu haline gelmiş insanı tutmamız halinde limitsiz bir güç kullanılıyor İBB’nin üzerinde. Bu riski hukuken alma şansımız yok. Biz çalışanlara söyledik; işe iade davasını kazanıp gelin, yüzde yüz uyarım. Ama bana hâkimlik yaptıramazsınız. Hâkimlik yapmaya kalktığım an Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili süreçte risk alamam.”

Kararı İBB’de kurulan ve memurlardan oluşan bir komisyonun verdiğini kaydeden Duman, “İdare hukukçularımızın da yorumu bu yönde” dedi. Duman, şöyle devam etti:

“CHP’nin siyaseten savunduğu konu, bunun hukuksuz olduğu yönünde. Ama siyasi söylemle hukuki yazı arasında tercih yapamaz kamu kurumu. Siyasetin görevi yasal düzenlemeyi yapmak ya da yaptırmak yada yapabilecek gücü kazanıp düzeltmektir. İnsanları mağdur eden bir süreç olduğu kesin ama kamu kurumunun inisiyatif olma şansı yok.”