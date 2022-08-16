Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı! 1 asker şehit oldu 4 asker yaralı

ŞANLIURFA'da teröristlerce sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 4 askerimizin de yaralandığı açıklandı...

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Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 asker şehit oldu

Hain saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırıda yaralan 4 askerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap’taki terör noktalarını ateş altına alırken, sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

4 askerimizin sağlık durumu şimdilik iyi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."

Teröristlere misliyle karşılık veriliyor

Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.

Gazeteci Levent Gültekin, saatler önce "Türkiye’nin Suriye sınırındaki karakollardan birine yapılan roket saldırısında çok sayıda yaralı ve şehit olduğu duyumunu aldım şimdi, umarım ciddi bir durum yoktur" bilgisini paylaşmıştı...