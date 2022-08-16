Ukrayna'nın kadın askerleri meydan okudu: Zafer gününe kadar ön cephede savaşacağız
UKRAYNA'nın Donetsk bölgesinde, Rusya-Ukrayna orduları arasında en yoğun çatışmaların yaşandığı Donbas cephesinde görevli Ukraynalı kadınların savaş faaliyetleri görüntülendi.
Donbas cephesinde, Kramatorsk ilçesine bağlı Slavyansk şehrine yakın bir noktada bulunan askeri toplanma merkezinde kalan Ukraynalı kadın askerler ile gönüllü savaşçılar, cephede görev yapıyor.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş başlattığı günden itibaren cephede kalan kadınlar, aylardır evlerine gitmeyerek komutanlardan aldıkları emirlere göre her yerde ve her şartta görevlerini yerine getirmek için silahı elinden bırakmıyor.
Donetsk cephesinde bulunan kadınlardan bazıları asker olarak yıllardır orduya hizmet ederken bazıları da savaşa gönüllü dahil olmaya karar verdi.
Askeri toplanma merkezinde kalan kadınlar her gün silahlarını temizleyerek bakımını yaparken aynı zamanda yemek ve çay yapma konusunda aşçılara da yardımcı olmaya çalışıyor.