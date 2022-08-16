BIST 2.880
DOLAR 17,96
EURO 18,22
ALTIN 1.025,38
HABER /  GÜNCEL

15 Temmuz gecesinde 'Sokakta işimiz yok' diyen avukat, şimdi de Üstün Dökmen'e destek verdi

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in, 28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran 'Başörtülüden psikolog olmaz' sözlerine tepki yağmıştı. Ancak AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen, 15 Temmuz gecesinde 'Sokakta işimiz yok' diyen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Abone ol

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için; psikolojide karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor" sözlerine tepkiler dinmiyor.

Dökmen'in sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Psikiyatrist Kemal Sayar, "Dünya görüşü olmayan ne bir terapist vardır ne de danışan. Mesele kendi dünya görüşünü dayatmamaktır" diyerek Dökmen'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in psikolog unvanı ile insanları dış görünüşüne göre kategorize ettiğini belirterek, "Hem kategorize ediyor hem de empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik. Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiye'sinde yeri yok, olamaz" ifadelerine yer verildi.

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti hâlâ diridir, fırsat kollamaktadır. Ancak çürümüş, iflas etmiş beyinlerin söylemi bizim ve milletimiz için yok hükmündedir. Biz inananlar ısırıldığımız yerden bir daha asla ısırılmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Üstün Dökmen'in kadın versiyonu: Hakim ve savcı da olmamalı

Dökmen'in skandal çıkışı sonrası benzer bir açıklama daha dikkat çekti. AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Ağır ceza mahkemesinde yargılamıştı

Sevinç, "Tesettürlü hâkim, savcı ve avukat da olmamalı. Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" diyen avukat Sevinç hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açılmış, 13 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

İlgili Haberler
Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi Üstün Dökmen'in 'Başörtülü psikolog olmaz' sözlerine Nevzat Tarhan'dan tepki: Bu, tek tip insan ideolojisidir Üstün Dökmen başörtü psikolog olmaz sözleri tam metni- ne dedi videosu olay çıkardı Üstün Dökmen kimdir nerelidir kısaca hayatı Üstün Dökmen kaç yaşında? Üstün Dökmen'den başörtülü psikologlar için tepki çeken sözler! 'Kafası çalışmayan kişiler'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar
Foto Galeri Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti
İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti
İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve seçim planı! Kimler kabineye girecek Meral Akşener ne yapacak?
İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve seçim planı! Kimler kabineye girecek Meral Akşener ne yapacak?
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi
Otomobil piyasasını yükseltenler tespit edildi işlem başlatıldı 100 bin mükellef radara takıldı
Otomobil piyasasını yükseltenler tespit edildi işlem başlatıldı 100 bin mükellef radara takıldı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı
Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Twitter'dan paylaştı! Bomba 'metaverse' hamlesi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Twitter'dan paylaştı! Bomba 'metaverse' hamlesi!
Türkiye'de temmuz ayında konut satışı azaldı
Türkiye'de temmuz ayında konut satışı azaldı
A Milli takım yıldızı Mert Müldür'den kötü haber! Sahayı sedye ile terk etti
A Milli takım yıldızı Mert Müldür'den kötü haber! Sahayı sedye ile terk etti
Mehmet Metiner'den olay yazı! 'Devlet eliyle din ve yaşam tarzı dayatmak diktatörlüktür'
Mehmet Metiner'den olay yazı! 'Devlet eliyle din ve yaşam tarzı dayatmak diktatörlüktür'