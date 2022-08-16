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Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

Başörtü açıklamalarıyla gündem olan Üstün Dökmen’e bir tepki de Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’den geldi.

Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programa katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, ‘başörtülü psikolog olmaz’ sözleri ile bir anda gündem olmuş ve herkesin tepkisini çekmişti. Üstün Dökmen’e gelen tepkiler arasında şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’in yorumu da dikkat çekti. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.

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Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı programda, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" ifadelerini kullandı. 

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Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak, Dökmen'e tepki gösterdi: 

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Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

"Ulan bir bitmediniz……..

Sizin düşünceleriniz de “insan etiğine” aykırı." 

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