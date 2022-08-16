Başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmen'e Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ayar verdi

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programa katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, ‘başörtülü psikolog olmaz’ sözleri ile bir anda gündem olmuş ve herkesin tepkisini çekmişti. Üstün Dökmen’e gelen tepkiler arasında şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’in yorumu da dikkat çekti. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.