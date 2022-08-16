Buse Varol iddialı paylaşımlarına devam ediyor! Alişan bu paylaşıma fena kızacak! İşte o fotoğraf

Ünlü oyuncu Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı! Son zamanlarda verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bikinisiyle poz verdi. Varol'un cüretkar pozlarına eşi Alişan'da tepkisiz kalmadı.

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Boşanma haberleriyle bir dönem gündemlerden düşmeyen 4 yıllık evli olan Alişan ve Buse Varol çifti kızları Eliz'in doğum günü partisi nedeniyle boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Çift çok geçmeden evliliklerine ikinci şansı vermiş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aralarındaki buzları erittiklerini göstermişlerdi.

Bu nasıl 34 beden?

Kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Buse Varol 34 bedene kadar düştüğünü açıklamıştı. Bir magazin sayfasının Varol'u Bodrum tatilinde çektiği fotoğraflar ortaya çıkınca "Bu nasıl 34 beden" yorumlarına maruz kalmıştı. Tepkilere sinirlenen ünlü oyuncu çektiği videolarla yapılan yorumlara şortlu haliyle kendisini video çekerek yanıt vermişti.

Bikiniyle cüretkar poz

Verdiği kilolarla birlikte tarzında da büyük bir değişikliğe giden oyuncu cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İki çocuk annesi olan ve sosyal medyayı sık kullanan oyuncu deniz başında bikinisiyle poz verdi. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Varol'un bu haline kısa sürede binlerce beğeni yağdı. İşte Buse Varol'un o fotoğrafı...







Doğallığını kaybediyorsun dediler!

Ünlü oyuncunun o pozlarını beğenenlerin yanı sıra eleştirenlerde oldu. Buse Varol'a "Gittikçe itici olmaya başladın, doğallığını kaybediyorsun" yorunları yapıldı. Yapıla yorumlara sinirlenen ünlü oyuncu fotoğrafın yorumlar kısmını kapattı.



Uzun süredir ekranlardan uzak olan 32 yaşındaki Varol'un kısa süre sonra tekrardan ekranlara döneceği kesinleşmişti. Ünlü oyuncu henüz net bir bilgi sahibi olunmayan, Balıkesir'de çekimleri başlayan dizisi için özenle çalışıyor.

Buse Varol aslen nereli kimdir?

25 Mart 1990 yılında Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunudur. 2012 yılında gerçekleşen Miss Turkey Güzellik Yarışması ile adını duyuran Varol uzun süre mankenlik yapmıştır.



Tozlu Yollar dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Buse Varol ardından Sevda Kuşun Kanadında, Şehrin Melekleri, Kış Güneş, Dostlar Mahallesi gibi dizilerde oynayarak kariyerini bu alanda devam ettirmiştir.



Varol 2018 yılında Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu ve şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturmuştur. Ünlü çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu vardır.