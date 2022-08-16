FETÖ'den ihraç hakimden tutuklunun yakınlarına çirkin teklif ses kaydı ortaya çıktı

Gaziantep Adliyesi'nde görev yaparken 6 yıl önce FETÖ’den ihraç edilen hakim Emin Kürşat Demiralay’ın kendisini avukat gibi tanıtarak giriştiği dolandırıcılık tezgahı pes dedirtti. Trafikte yaşadığı tartışmanın ardından tutuklanan Fevzi Özer’i tahliye ettirmek için yakınlarından 90 bin lira para talep eden ihraç hakimin çirkin pazarlığı ses kaydına yansıdı.

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Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2016 yılındaki hain darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararıyla görevinden ihraç edilen Hakim Emin Kürşat Demiralay’ın kendisini avukat gibi tanıtarak kurduğu dolandırıcılık tezgahı akıllara durgunluk verdi.

Gaziantep’te trafikte tartıştığı bir sürücüyü darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fevzi Özer hakkında yürütülen soruşturmayı kullanan FETÖ’den ihraç Hakim Demiralay’ın, kendisini avukat gibi tanıtarak Özer’in ailesinden dosyayı kapatmak için 90 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

FETÖ’cü hakimin çirkin pazarlığı ses kaydında

Kendisinin Özer’in trafikte tartıştığı Halil Erçel’in avukatı olarak tanıtan Demiralay’ın, FETÖ’den ihraç edilen bir hakim olduğunun öğrenen Özer’in yakınları büyük şok yaşadı. Hakimin kurduğu akıl almaz dolandırıcılık olayına ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Hasan Gür, Demiralay’ın avukat olmamasına rağmen gerçek bir avukatın ofisinde giriştiğini çirkin pazarlığın ses kaydını savcılığa teslim ettiklerini ifade etti.

90 bin lira karşılığında tahliye

Kendilerini mağdur avukatı olarak arayan ihraç hakim Demiralay’ın konuşmalarından şüphelenen Özer’in yakınları, görüşmeyi ses kaydına aldı. Sahte avukat Demiralay’ın 90 bin liranın ödenmesi durumunda Özer’i hemen tahliye ettirebileceğini vadetmesi ses kaydında dikkat çekiyor.

İhraç hakim Demiralay’ın basit bir trafik tartışmasını ağır ceza mahkemesinde görülecek bir dosya gibi gösterdiğini söyleyen Özer’in avukatı Hasan Gür, görüşmede eski hakimle yanındaki kadının müvekkilinin yakınlarını gözünü şantaj ve tehditle korkutmaya çalıştığını söyledi.

“Şikayetten para karşılığında vazgeçeceklerini söylüyorlar”

Müvekkilinin 21 Temmuz’da trafikte bir sürücüyle tartışma yaşadığını söyleyen Avukat Gür, olayın ardından şikayet üzerinden karakola çağrıldığını paylaştı. Müvekkili Fevzi Özer’in kaçmadan karakola gittiğini belirten Gür, “Karşı taraf yaşanılan olayların görüntünü kırparak sosyal medya platformlarında paylaştı. Bunun sonucunda müvekkilim mevcutlu olarak adliyeye götürülüp tutuklandı. Müvekkilimin ailesini karşı tarafın avukatı ve emekli bir hakim olarak tanıtan bir kişi arıyor. Müvekkilimin ailesiyle görüşmek istiyor. Telefonda bu olaydan dolayı şikayetten vazgeçeceklerini söylüyor. Bunun karşılığında bir miktar para ödemelerini talep ediyorlar. Müvekkilimizin ortağı ve kardeşi bahsedilen iş yerine gidiyor. Bir meslektaşımızın bürosuna gidiyorlar. Orada görüşmeyi gerçekleştiriyorlar. Müvekkilimin yakınları şüphelenince görüşmeden önce bir araştırma yapıyorlar. Bu şahsın FETÖ’den iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen bir hakim olduğunu öğreniyor. Bu adamdan şüphelenince görüşmeye ses kaydını açarak giriyor. Tüm görüşmenin ses kaydını alıyor. Görüşme yaklaşık 23 dakika süren bir görüşme oluyor. İhraç olan hakim kendisini avukat olarak tanıtıyor” ifadelerini kullandı.

“Gerçek avukatın ofisinde çirkin pazarlığa girişiyorlar”

Sahte avukatın müvekkilinin cezaevinden çıkması için önce 90 bin lira para talep ettiğini sözlerine ekleyen Gür, daha sonra bu rakamın arttırıldığını belirtti. Görüşmenin ses kaydını Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verdiklerini aktaran Gür, “Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman’da Gaziantep’te bu isimde bir avukatın olmadığını söyledi. Bizde eski hakimin 2016’da FETÖ’den ihraç edildiğini öğrendik. Şahıs hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olduk. Bize göre bu olayın içerisinde şantaj ve tehdit olayları da var. Haksız bir kazanç elde etme olayıyla karşı karşıyayız. Türkiye Barolar Birliği’nden de sorgulattık. Avukatlık kaydı bulunmuyor. Maalesef avukatlık ruhsatı olmayan ancak kendisini avukat gibi tanıtıp avukat meslektaşımızın ofisinde çirkin bir pazarlığa girişiyorlar” diye konuştu.