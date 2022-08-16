BIST 2.883
DOLAR 17,97
EURO 18,19
ALTIN 1.026,27
HABER /  GÜNCEL

Gönül Dağı izleyicilerine Müjde! Yeni fragmanda o oyuncular da görüldü! 3. Sezon bomba gibi geliyor

Gönül Dağı izleyicilerine Müjde! Yeni fragmanda o oyuncular da görüldü! 3. Sezon bomba gibi geliyor

TRT'nin sımsıcak bozkır dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile başlıyor, heyecanlı geri sayım başladı. 2. sezonuna Dilek'in ölümü ile veda eden dizisinin 3. sezon fragmanında ise düğüm çözülüyor. Herkes düğün günlerinde hayatının şokunu yaşayan Ramazan ve Asuman'a ne olacak diye beklerken yeni fragman ele verdi.

Abone ol

Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan, izleyenlerin içini ısıtan aile dizisi Gönül Dağı'nın 3. sezonu için geri sayım başladı. Taner'in karısı Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ölmesi ile seyirciyi şok eden sezon finalinde akıllarda bir soru daha vardı. Diziye renk katan ve aşkları ile izleyenleri mest eden Ramazan ve Asuman'a ne olacak, diziden ayrılacaklar mı? Herkes bu sorunun cevabını beklerken 3. sezon fragmanından sızan bir görüntü dizinin hayranlarına derin bir 'ohh' çektirdi. 

Güzel haber geldi

Karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen işlediği konu ve oyuncu kadrosu ile rakiplerine kök söktüren dizi Gönül Dağı'nın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Herkes şimdi ne olacak, Asuman ve Ramazan aşkı ne olacak derken güzel haber geldi! Asuman ve Ramazan 3. sezonda da Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yer alacak. 

3. sezon fragmanında ortaya çıktı

Belediye Başkanı'nın kızı Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ile dizinin fenomen ismi Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu bu sezon da dizide yer alacaklar. Düğünleri Dilek'in ölümü ile yasa dönen çifti neler bekliyor yeni sezonda birlikte izleyeceğiz. 

Asuman ve Ramazan 3. sezonda da Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yer alacak. 

Sezon finalinde ne olmuştu?

Yayınlandığı her gün sosyal medyanın gündemi olan ve yüzlerce yorumun yapıldığı dizinin sezon finali izleyenleri ağlaşmıştı. Doğumuna az bir zaman kalan Dilek'in kayaların altında kalarak can vermesi, bebeğinin ise dünyaya gelmesi izleyenleri kahretmişti. Ramazan ve Asuman'ın ise en güzel günleri, hayallerini kurduğu düğünleri Dilek'in ölümü ile 'unutulmaz' bir gün olmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye de tehlikede! Zelenski 'dünya kaybeder' dedi Rusya'ya çağrı yaptı
Türkiye de tehlikede! Zelenski 'dünya kaybeder' dedi Rusya'ya çağrı yaptı
Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi
Kasaba Doktoru'nda adeta deprem! Başrol oyuncuları diziden ayrıldı! İşte giden ve gelen isimler
Kasaba Doktoru'nda adeta deprem! Başrol oyuncuları diziden ayrıldı! İşte giden ve gelen isimler
Selçuk Geçer tarih verdi: Dolar 21 TL olacak! İşte o tarih
Selçuk Geçer tarih verdi: Dolar 21 TL olacak! İşte o tarih
Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı! 1 asker şehit oldu 4 asker yaralı
Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı! 1 asker şehit oldu 4 asker yaralı
Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a hodri meydan: Adam olun, iftira atmayın
Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a hodri meydan: Adam olun, iftira atmayın
Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor
Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor
Yaşar Yakış'tan Ahmet Davutoğlu bombası! Beşar Esad'a öyle bir şey söyledi ki işler sarpa sardı
Yaşar Yakış'tan Ahmet Davutoğlu bombası! Beşar Esad'a öyle bir şey söyledi ki işler sarpa sardı
Eskişehirli galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre kararı için ne dedi?
Eskişehirli galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre kararı için ne dedi?
Güney Kıbrıs Rum kesiminde Öcalan resimleri PKK bayrakları açıldı Ersin Tatar'dan tepki
Güney Kıbrıs Rum kesiminde Öcalan resimleri PKK bayrakları açıldı Ersin Tatar'dan tepki