BIST 2.833
DOLAR 17,96
EURO 18,25
ALTIN 1.025,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da otomobil tıra çarptı! Feci kazada yaralılar var 3'ü çocuk

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da otomobil tıra çarptı! Feci kazada yaralılar var 3'ü çocuk

TRABZON'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi yırtıldı. Feci kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların son durumları hakkında henüz bilgi alınamadı.

Abone ol

Kaza, Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 06 AY 0235 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki 48 LJ 929 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı kağıt gibi yırtılırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

3’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından Devlet Sahil Yolu’nda uzun kuyruklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
60 yılanla beraber yaşayan adamın evi ürküttü! Yakaladığını eve getirip etle besliyor
Foto Galeri 60 yılanla beraber yaşayan adamın evi ürküttü! Yakaladığını eve getirip etle besliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2. El araç alacaklara müjde! Resmi gazetede yayınlanan kanun sonrası fiyatlar çekiliyor! Bu tarihten önce alan alır
2. El araç alacaklara müjde! Resmi gazetede yayınlanan kanun sonrası fiyatlar çekiliyor! Bu tarihten önce alan alır
Buse Varol iddialı paylaşımlarına devam ediyor! Alişan bu paylaşıma fena kızacak! İşte o fotoğraf
Buse Varol iddialı paylaşımlarına devam ediyor! Alişan bu paylaşıma fena kızacak! İşte o fotoğraf
Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı
Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı
FETÖ'den ihraç hakimden tutuklunun yakınlarına çirkin teklif ses kaydı ortaya çıktı
FETÖ'den ihraç hakimden tutuklunun yakınlarına çirkin teklif ses kaydı ortaya çıktı
Türkiye de tehlikede! Zelenski 'dünya kaybeder' dedi Rusya'ya çağrı yaptı
Türkiye de tehlikede! Zelenski 'dünya kaybeder' dedi Rusya'ya çağrı yaptı
Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bu burçlarla evlenenlerin hayatına renk geliyor! Bakın evlenince sizi mutlu edecek burçlar hangileri...
Bu burçlarla evlenenlerin hayatına renk geliyor! Bakın evlenince sizi mutlu edecek burçlar hangileri...
Kasaba Doktoru'nda adeta deprem! Başrol oyuncuları diziden ayrıldı! İşte giden ve gelen isimler
Kasaba Doktoru'nda adeta deprem! Başrol oyuncuları diziden ayrıldı! İşte giden ve gelen isimler
Selçuk Geçer tarih verdi: Dolar 21 TL olacak! İşte o tarih
Selçuk Geçer tarih verdi: Dolar 21 TL olacak! İşte o tarih
Terörle iltisaklı personel soruşturması 43 kişiyi işten çıkaran İBB'den dikkat çeken açıklama
Terörle iltisaklı personel soruşturması 43 kişiyi işten çıkaran İBB'den dikkat çeken açıklama