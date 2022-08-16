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Survivor'un en konuşulan ismi Mahkum dizisine geçiyor! Acun bu duruma çok bozulacak!

Survivor'un en konuşulan ismi Mahkum dizisine geçiyor! Acun bu duruma çok bozulacak!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'ın sevilen yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın olaylı yarışma sürecinden sonra yeni tekliflerle yüzü güldü. Yarışmada haksız şampiyonluk nedeniye Acun Ilıcalı'yla davalık olan ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Karacakaya ekranların reyting rekortmen dizisinde rol alacak.

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Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Ceyhan'ın yaptığı Türkiye'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor bu sezon olaylı bir şampiyonlukla final yapmıştı.

Acun'a ağır sözler

Yarışmacılardan Batuhan Karacakaya birinci olamamış ve yarışmaya üçüncü olarak veda etmişti. Yarışmanının en çok konuşulan isimlerinden olan Karacakaya şampiyon olamayınca annesi Gülhayat Karacakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oğlunun hakkının yendiğini iddia etmişti. 

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası Acun Ilıcalı'ya ağır sözler söyleyen Gülhayat Karacakaya'nın sözleri karşısında Ilıcalı "Bir anneye yakışmayan sözler" demiş ve yarışmanının finalinde haksızlık yapılmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Araba iddialarını cevapladı

Kısa bir süre önce de Acun Ilıcalı ile yarışmada kazandığı 3 milyon TL değerindeki arabayı teslim almadığı nedeniyle davalık olduğu öne sürülen Batuhan Karacakaya iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden cevaplamıştı. 

Acun Ilıcalı'yla olan fotoğrafını İnstagram hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşan Karacakaya "Dava haberlerini bu şekilde okuyoruz" diyerek haberlerin yalan olduğunu ve Ilıcalı'yla aralarının iyi olduğunu açıklamıştı.




Yaşanan olaylardan sonra arkadaşlarıyla Meksika'da tatil yapan yakışıklı oyuncu yarışmadan umduğunu dizilerden buldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu yeni bir dizi ile oyunculuk kariyerine geri döneceğini açıkladı.

Herkese ters köşe yaptı!

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisiyle ekranlara döneceği, dizide Barış Yesari'nin avukatına hayat vereceği konuşuluyordu.

Hayranlarının heyecanla beklediği diziyle alakalı hiçbir açıklama yapmayan Batuhan Karacakaya herkese ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun Mahkum dizisinde değil TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde rol alacağı ortaya çıktı.

Karacakaya, Çağlar Ertğrul ve Deniz Baysal'ın başrol paylaştığı Teşkilat dizisinde başrol oynayacak. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un veda etmesiyle herkesin aklında soru işaretleri oluşunca Batuhan Karacakaya'nın dizinin başrolünü oynayacağı öğrenildi.








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