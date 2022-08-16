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İtalyan basını yazdı! İcardi için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede

İtalyan basını yazdı! İcardi için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede

İTALYAN basınında çıkan haberlere göre, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İcardi için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.

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Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi, iki Türk takımının radarında.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazzetta dello Sport, yayınladığı haberde Icardi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı.

Haberde, "Yıldız futbolcunun Serie A takımlarından Monza'ya transferi gerçekleşmedi. Galatasaray ve Fenerbahce ise görüşmeye hazır.." ifadelerine yer verildi.

Paris ekibinin İcardi için 20 - 25 milyon avro aralığında bir bonservis bedeli istediğini iddia eden gazete, Arjantinli oyuncunun devamlı oynayabileceği bir takımda forma giymeyi arzuladığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 30 resmi maçta oynayan Icardi 5 gole imza attı.

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