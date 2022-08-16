Çılgın Dondurmacı hipnotize etmeye devam ediyor! Yeni videosu yayınlandı! İzleyenlerin ağzını açık bırakan o dans

Sosyal medyanın fenomenlerinden Çılgın Dondurmacı, paylaştığı son videosuyla yine izleyenleri büyüledi. Müşterileri ile yaptığı dans ile bilinen Çılgın Dondurmacı, YouTube hesabından sık sık bu anları paylaşıyor.

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TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen haline gelen, sonrasında diğer platformlarda da paylaşımlarına sürdüren Çılgın Dondurmacı, müşterileri ile yaptığı danslar ile adından sık sık söz ettiriyor. Özellikle YouTube'da bu anların videosunu paylaşan Çılgın Dondurmacı'nın sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.

Antalya'da fırtınalar estiriyor

Çılgın Dondurmacı, olarak tanınan fenomen ismin asıl ismi Mehmet Dinç, Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Çılgın Dondurmacı, ilk olarak TikTok ile tanınmaya başlandı.

Önce Kalbimsin şarkısına çektiği videoları paylaşan Çılgın Dondurmacı daha sonra Bulamam Senden Başka ile videolar çekmeye başladı.

Müşterileri ile birlikte müzik eşliğinde dans eden Mehmet Dinç'in milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Son videosu olay oldu

Çılgın Dondurmacı son olarak tezgahının önünde 2 bayan müşterisi ile yaptığı dansı paylaştı. Etraftaki kalabalığın meraklı gözleri altında dans eden ikilinin videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Çılgın Dondurmacı'nın son paylaşımı

Çılgın Dondurmacı kimdir?

TikTok ve ek olarak da Youtube üzerinde yayınlanan videolarla fenomen haline Çılgın Dondurmacı hakkında çok sayıda konu araştırılıyor. "Çılgın Dondurmacı kimdir?" sorusuna cevap arayanların sayısının bir hayli fazla olduğu biliniyor. Çılgın Dondurmacı olarak TikTok'ta ün yapan kişinin gerçek adının Mehmet Dinç olduğu öğrenildi.

Çılgın Dondurmacı nerede?

Mehmet Dinç tarafından işletilen Çılgın Dondurmacı'nın nerede olduğu merak ediliyor. Çılgın Dondurmacı isimli dükkan, Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde müşterilerine hizmet veriyor.

Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç, ayrıca Kalbimsin şarkısı ile son günlerde sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Çılgın Dondurmacı nasıl ünlendi?

Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in ilk nasıl ünlediği de merak edilen konular arasında. Maraş dondurması satan Mehmet Dinç (Çılgın Dondurmacı), Shakle Habetek isimli şarkıyla beraber müşterileriyle dans etmeye başladı. Turistik bir bölgede dondurma satan Mehmet Dinç yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır eğlenceli bir şekilde dondurma satıyorum. Daha çok turistlere hizmet ediyoruz. Yıllardır da bu dans ederek dondurma satma alışkanlığımız var. Ancak önceden video olmadığı için bu kadar tanınmamıştık. 2019 yılında bu şekilde danslarla oldukça büyük üne kavuştuk." şeklinde konuştu.