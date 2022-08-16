A101'de elektronik ürünlerde çılgın indirimler! Tesla ve Edison bile sıraya girer! 18 Ağustos Aktüel Ürünleri kataloğu

A101'in 18 Ağustos 2022 tarihli aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'de elektronik ürünlerde akıl almaz indirimler var. Birbirinden farklı aktüel ürünler 9 sayfalık katalogda yerini aldı. Birçok elektronik ürün uygun fiyatlarla perşembe günü A101'de... Peki 9 sayfadan oluşan broşürde bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'in 18 Ağustos 2022 kataloğu...

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A101'de haftanın aktüel ürünleri 9 sayfalık bir katalogda yayınlandı. Televizyondan cep telefonuna, bulaşık makinesinden elektrikli süpürgeye, tost makinesinden çamaşır makinesine birçok elektronik ürün satışa sunulacak. Çeşitli hırdavat malzemeleri, kamp sandalyesi, züccaciye, temizlik ve gıda ürünleri de alıcısına ulaşmak için raflarda yerini aldı.

İşte A101'in 18 Ağustos 2022 aktüel kataloğu...

Toshiba TV 7 bin 699 TL, Samsung TV 5 bin 499 TL

A101 kataloğunda bulunan ürünlerden en dikkat çekeni ise televizyon ürünleri oldu. Yayınlanan katalogda Toshiba 58 ekran TV 7 bin 699 TL'ye, Samsung Smart TV ise 5 bin 499 TL'ye vitrinde yerini aldı. Akıllı telefonlar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi... Birbirinden farklı elektronik aletler, çok uygun fiyatlarla A101'de satışa sunulacak. 2 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Elektrikli süpürge, tost makinesi, ütü ve daha birçok ev aleti...

A101'de bu hafta küçük ev aletlerinde de çok uygun fiyatlar, çeşit çeşit ürünlerle sizlerle olacak. Mutfak aletleri, bilgisayar ekipmanları; kulak içi ve kulak üstü kulaklıklar 30 TL'den başlayan fiyatlarla 18 Ağustos 2022'de A101'de...

Piknik masası 999 TL, çeşitli renk ve modellerde kamp sandalyeleri 129 TL'ye kamp severleri bekliyor...

A101'de bu hafta oyuncaklar da olacak. Çim kesme makinesi 999 TL'ye, bebek beşiği 779 TL'ye katalogda yerini aldı. Bahçeyle ilgilenenler için de iyi haber var. Birçok farklı çapa, kürek gibi bahçe bakım-onarım malzemeleri satışa sunulacak. Aynı zamanda çocuk kitapları 5 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Gıda ve temizlik ürünlerinde indirim var...

18 Ağustos 2022'de A101 raflarında tüm gıda ve temizlik ürünleri de yerlerini alacak. Çeşit çeşit iç çamaşırları, bebek bezleri ve daha birçok ürün uygun fiyatlarıyla yeni sahiplerinin olacak. Taraftar nevresim takımları ise 89 TL'den başlayan fiyatlarla fanatikleri sevindirecek.

A101'de bu hafta aldın aldın! Türkiye'nin en büyük market zincirinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor... 18 Ağustos 2022 Perşembe günü birbirinden farklı sayısız unutulmayacak indirimlerle A101'de...