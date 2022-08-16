Tunceli Akdüven köyünde kuduz tespit edildi karantina altına alındı
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, bir hayvanda kuduz tespit edilmesi nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı.Abone ol
Mazgirt'e bağlı Akdüven köyünde bir üreticinin büyükbaş hayvanının telef olması üzerine durum, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirildi.
Köye giden ekipler hayvandan alınan numuneyi Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderdi.
6 ay karantina
Burada yapılan incelemede hayvanın kuduz sebebiyle öldüğü tespit edilince köyde 6 ay süreyle karantina ilan edildi.
Köye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, kuduz nedeniyle aşılama çalışması başlatıldı.
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