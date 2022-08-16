Bu tostu yemeye sanayiye gidiyorlar 40 yıllık ustanın yumurtalı salçalı sucuklu efsane tostu

Tost sevmeyen yoktur ama sanayi tostunun tadı bir başkadır. Bu sanayi tostçuları içinde en meşhur olanlardan biri Antalya sanayi sitesinde bulunuyor. 40 yıldır sanayi tostçuluğu yapan Muhammet Usta sırrını paylaştı. Bu tostun içinde yumurta da var... İşte 40 yıllık en meşhur sanayi tostunun yapımı...

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ANTALYA eski sanayide yer alan Güçlü Çay Ocağı'ndaki sanayi tostunu yiyen bir daha yiyor. Sanayi tostları doyuruculukları ve lezzetleri ile bilinir. Antalya sanayi tostçusu Muhammet Usta ise bu işin pirlerinden biri. En çok rağbet gören, yumurtalı, sucuklu tostunun sırrını paylaşan Muhammet Usta bu işi tam 40 yıldır yapıyor. Tost deyip geçmeyin bu tost diğer büfe toslarına hiç benzemiyor. Öncelikle başka yerde yediyseniz önünüze gelen bu tostun büyüklüğünü ve içindeki malzeme bolluğunu görünce çok şaşırırsınız.

Efsane olan yumurtalı sanayi tostu

Muhammet Usta'nın Atom adını verdiği bir tostu da meşhur. Ancak en çok sevilen ve talep gören tostu sucuklu yumurtalı olanı. Diğer tostçulardan farklı olarak da yumurtayı ızgarada pişirmeden doğrudan ekmeğin içine kırıyor olması. Muhammet Usta, tostun bu kadar çok seviliyor olmasının sırrını da 'içindeki malzeme' bolluğuna bağlıyor. Özellikle kaşarda kaliteli ürün kullanmak gerektiğini belirtiyor. Yumurtalı tost o kadar lezzetli oluyor ki ne ketçapa ne mayoneze ihtiyaç duyuyorsunuz.

Sucuğu kaşarı özel

40 yıldır en sevilen sucuklu yumurtalı tostu yapan Muhammet Usta'nın taliplileri o kadar fazla ki sırf onun tostu için sanayiye giden var. Muhammet Usta 'sanayiye gelen meşhur tostçu nerde diye sorarak geliyor. Dışardan çok gelen var' diyor. Peki bu sanayi tostunun sırrı ne derseniz... Öncelikle kullandığı sucum ve kaşar... Sucuğunu ve kaşarını mandıradan özel olarak alıyor. Ama kendi deyimiyle işin sırrı 18 çeşit özel baharat karışımında.

Sucuklu yumurtalı sanayi tostunun tarifi

Bu sucuğu evininizde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Muhammet Usta'nın tostunun tarifini verelim sizlere: Öncelikle yarım ekmeği ortadan ikiye bölüp bir ızgarada kızartın. Kızartma işini çok abartmayın çünkü içine konanlarla pişerken de kızaracak. Ardından bir yumurtayı ekmeğin içine kırıp bir spatula yardımıyla dağıtın. Hiç beklemeden hemen üzerine sucukları ekliyorsunuz. Yumurta sucuklarla birlikte pişiyor.

18 çeşit baharat koyuyor

Muhammet Usta'nın tostunu eşsiz kılan ise kendisinin hazırladığı baharat karışımı. Tam 18 baharattan yaptığı bir karışım bu... Sucuk ve yumurta piştikten sonra tost makinasını açıp baharatı ekliyor.

Püf noktası salça

Baharatlardan sonra sıra kaşarı eklemeye geliyor. Kaşarı ne kadar bol koyarsanız tostun lezzeti o kadar katlanıyor. Sanayi tostunun olmazsa olmazı ise salça. Muhammet Usta "Bol salça süreceksiniz. Bunun püf noktası bu. Ben salça yemiyorum diyen bile bu tosta bayılıyor. Biz müşteriye asla ketçap mayonez ikram etmiyoruz" diyor. Muhammet Usta salçanın da kalitelisini seçin çünkü lezzetli tostun en önemli katkı maddesi salçadır diyor.

Yağ sürmeyi son aşamaya bırakın

Sanayi tostlarının en önemli özelliği çıtır çıtır olmasıdır. Bunu sağlamanın sırrı da yağı son aşamaya bırakmaktan geçiyor. Kaşarlarınız eridiği anda ekmeğe tereyağı sürün bir 10 saniyeliğine makinada tutup alın. Sanayi usulu tostunuz hazır demektir...

Sanayi tostunu kolaylıkla evinizde de yapabilirsiniz. Sizlere videolu olarak da nasıl yapıldığının tarifini veriyoruz.