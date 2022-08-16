Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye 'hakem' ziyareti: Hakları yok

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçının hakemi Ahmet Kol'un kararlarını eleştirerek bazı açıklamalarda bulunmuştu. Siyah-Beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi bugün TFF'ye gitti. Hakemlerin hata yapmaya hakları olmadığını belirtti. Çebi, 'Hakemlerin hata yapmaya hakları yok' ifadesini kullandı.

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Çebi, Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasındaki Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarındaki hakem yönetimleriyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk futbolu ve Beşiktaş ile ilgili konuları konuştuklarını aktaran Çebi, "Herkesin malumu olduğu üzere 2 gün önce oynanan maçta (Corendon Alanyaspor) Beşiktaş'ın uğramış olduğu büyük haksızlığı ve adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine tek tek arz ettik. Tavır ve konuşmalarından kendilerinin de bunu anladığını ve değerlendireceğini anladık. Gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bunu bekleyeceğiz." diye konuştu.

Federasyonun Türk futbolunun temsilcisi olduğunu aktaran Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Geçen seneki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. 'Geçen seneden gelenlerin bir kısmı çözülse dahi tamamının çözülmediğini görüyoruz.' dedik. Hataların veya kasıtların tespitini yapması gereken kişilerin kendilerinin olduğunu ifade ettik. Artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Her şeyi Beşiktaş için isteme gibi bir tavrımız olamaz. Ancak Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek limitinin kalmadığını ifade ettik. Camiam mutsuz ve tedirgin. Camiamın güvene, federasyon ve hakemlerin zarar vermeyeceğine dair inanca ihtiyacı var. Bunu yapmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmek ve inanmak istiyorum. Bekleyip yapılan yanlışları nasıl düzelttiklerini beraber göreceğiz."

Başkan Çebi, TFF'nin hakemlerle ilgili daha şeffaf davranması gerektiğini dile getirerek, "Kendilerine, 'Çıkın yapılan hataları söyleyin. Hakemlerin haklı olduğu yerlerin söyleyin. Eleştirileri sizler de cevaplayın.' dedik. Ne mutlu bize ki böyle bir çalışma içindeler. En kısa zamanda bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Ancak Beşiktaş'ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Bunun sonuçlarını olumlu bir şekilde tüm kulüplerin görmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hakemlerin hata yapmaya hakları yok"

Ahmet Nur Çebi, hakemlerin hata yapma haklarının olmadığını ileri sürdü. Herkesin Türk futboluna katkıda bulunması gerektiğini belirten Çebi, "Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Bir cerrahın ameliyatta hata yapması halinde sonu ölümle bitiyorsa hata yapma şansları yoktur. Hakemlerin de öyle şansları yok. Adını 'Hata' koymuşuz ama bu iş bitti. Bu saatten sonra herkes Türk sporuna katkı vermek zorunda. Hakemlerin de son derece dikkat etmesi lazım. Sürekli hata yapıyorlar. Bir maçta 1 hatayı anlarsınız ama 10 hata olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adalet ve vicdan istiyorum." ifadesini kullanan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "İyi olanların mükafatlandırıldığı, kötü olanların cezalandırıldığı bir düzen istiyorum." dedi.

"Tercihimiz bir daha maçlarımızda görmemek" Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemedikleri şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Çebi, "Tercihimiz bir daha maçlarımızda görmemek. İstemiyorum. Yapılan hatalar camiamızın canını çok yakmıştır. Bizim tercihimiz bu. Bunu da izah ettik. Gerekenin nasıl yapılacağını zaman içinde göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart 2022'de tecrübeli hakemlerin de içinde yer aldığı bazı hakemlerin düdüğünün astırılması ve sonrasında bu karardan dönülmesiyle ilgili soru üzerine, "Ortada bir sorun vardı ve onun gereği yapılmıştı. Tekrar o sorun içeri alındı. Bu işi bitirmeleri gerekiyordu. Bu yönetim yapmadı. Bundan öncekiler gönderdi, yine onlar getirdi. Zaten sorun oydu ve hala devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.