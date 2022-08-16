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Eda Taşpınar miyavlayarak mahrem pozunu paylaştı gizemli sevgilisi de var

Eda Taşpınar miyavlayarak mahrem pozunu paylaştı gizemli sevgilisi de var

Sosyetik güzel Eda Taşpınar yılın 12 ayını tatilde yiyip içerik geçiriyor. Instagramdan tatilinin her anını paylaşan Eda Taşpınar bazı fotoğraflarında mahremiyet sınırlarını aşıyor. Son paylaşımlarından biri de yine böyle oldu. Eşi

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İstanbul'un zengin zümresinin kızı olan Eda Taşpınar her daim tatil havasındaki haliyle biliniyor. Yunanistan'dan beri gelmeyen Eda Taşpınar, gizemli sevgilisi ile mahrem pozlar verip onları da Instagram hesabından paylaşmaktan çekinmiyor. Herkesin merak ettiği son sevgilisi bu kez Patrick isminde bir yabancı... Bir çok kez evliliğin eşiğinden dönen Eda Taşpınar en uzun ilişkisini ünlü işadamı Nurettin Hasman ile yaşamıştı. Aralarındaki yaş farkına rağmen bu ilişki 2003 yılında başlayıp 2011 yılına kadar devam etti. 

Sürekli tatilde

Hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Eda Taşpınar deyim yerindeyse yılın 12 ayını tatilde geçiriyor. Türkiye'deki medyadan uzak duran Eda Taşpınar yaz aylarında ise Yunan adalarına demir atıyor. 

Mahrem pozlar

Bu sene de Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, Türk magazin medyasından kaçsa da Instagram hesabından her anını paylaşarak şaşırtıyor. Sevgilisi Patrick ile mahrem kaçan anlarını da Instagrama koyan Eda Taşpınar takipçilerinin eleştirileri duymamak için de her paylaşımını yoruma kapatıyor. 

Eda Taşpınar'ın babası kimdir? 

1980 İstanbul doğumlu olan Eda Taşpınar soyadının hakkını veren bir görünüme sahip. 42 yaşında olmasına rağmen fiziğinde en küçük bir değişim bile yok. Genç kız havasını koruyan Eda Taşpınar, kendi adını taşıyan bronzlaştırıcılarını meşhur etti. 

Eda Taşpınar varlıklı bir aileden geliyor. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanı.  Eda Taşpınar'ın çocukluğu da Moda deniz kulubünde geçmiş. Eda Taşpınar’ın annesi ise İsveç asıllı annesi Suzan Yontunç’dur. Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontunç, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

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