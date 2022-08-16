Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.

Alanyaspor maçına ilk 11 başlayan Ghezzal, takımının 3. golüne imza atmış ikinci yarıda kenara gelmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

NTV Spor'un haberine göre, tarak kemiği eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.