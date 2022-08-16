Hatay Usulü Köfte Yapmak Bu Tarifle Çok Kolay! İşte Dillere Destan Hatay Köfte Tarifi

Yemek tarifleri, başka kadınlar olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Bunlardan biri de Hatay usulü köfte.

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Hatay usulü köfte yapımı son günlerde internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. İçerisinde patatesin de bulunduğu Hatay usulü köfte sofraları şenlendiriyor. İşte lezzeti ile dilden dile dolaşan Hatay usulü patatesli köftenin tarifi ve yapılışı...

Malzemeler:

2 su bardağı köftelik bulgur

4 orta boy patates

3 tane soğan

2-3 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Birkaç dal maydanoz

Soğan sosu için :

1 soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Patatesler kabuğu soyulmadan yıkanıp haşlanır. Haşlanan patatesler soğuyunca kabukları soyulur. Soyulan patatesler havanda sünene kadar dövülür. Havan yoksa robotta çekebilir ya da rendeleyebilirsiniz.

Bulgur ıslatılıp ve bekletilir.

Bulgurun yumuşamasını beklerken bu arada soğan sosunu yapabilirsiniz.

Soğan sosu için

3 tane soğan küçük küçük doğrayın ve 1 çay bardağı zeytinyağında kavurun, bekletin.

Yumuşamış olan bulgurun üzerine 1 soğan rendeleyin. Salça kimyon tuz eklenerek yumuşayıncaya kadar iyice yoğurun.

Daha sonra dövülen patatesler de yoğrulan bulgura ekleyin ve iyice macun kıvamına gelinceye kadar yoğurma işlemine devam edin.

Kavrulan soğanın yağına el batırarak çiğ köfte gibi ufak sıkmalar yapıp tabağa dizin. İsterseniz içli köfte gibi büyük şekilde de servise sunulabilir.

Üzerine kıyılmış maydanoz ve yanına kavrulmuş soğan ile servis edilir.

NOT: Patatesleri eklediğinizde mutlaka tuzunu kontrol edin, az ise eklemeyi unutmayın.

Servis Önerisi: Patatesli köfte yanına borani, kavrulmuş kıyma veya kıymalı salçalı makarna ekleyerek güzel bir menü oluşturabilirsiniz.