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Dele Alli adım adım Beşiktaş'a! Büyük ölçüde anlaşma sağladı

Dele Alli adım adım Beşiktaş'a! Büyük ölçüde anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah beyazlılar son olarak Everton forması giyen Dele Alli'yle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

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Premier Lig'de Tottenham formasıyla büyük çıkış yapan şimdilerde ise Everton'da oynayan İngiliz yıldız Dele Alli'nin Beşiktaş'a kiralanacağı konuşuluyor.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Everton'ın kadroda düşünmediği Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere. Dele Alli'nin takıma katılması halinde Siyah-Beyazlı ekipten 2.2 milyon Euro kazanacağı ifade ediliyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon iki maçta da Everton'da oyuna sonradan girdi ve 38 dakika sahada kaldı.

Piyasa değeri 16 Milyon Euro
Dele Alli'nin transfermakt verilerine göre güncel piyasa değeri 16 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

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