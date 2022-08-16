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Kanada’da 88 papaz cinsel istismar iddiasıyla yargılanıyor

Kanada’da 88 papaz cinsel istismar iddiasıyla yargılanıyor

Kanada’nın Quebec eyaletinde, Katolik kilisesine bağlı 88 papaz hakkında, reşit olmayan çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla toplu dava açıldı.

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Radio-Canada'nın haberine göre, Quebec Başpiskoposluğu'na karşı açılan davada çok sayıda rahip cinsel saldırıyla suçlanıyor.

88 papaz yargılanıyor
Quebec Yüksek Mahkemesine sunulan belgelerde, aralarında halen Vatikan’da kardinal olarak görev yapan dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’in de bulunduğu 88 papaz ve görevli, cinsel taciz sanığı olarak yer alıyor.

Quebec Başpiskoposluğuna karşı açılan davada, 101 kurbanın cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

100'den fazla kurbanın olduğu belirtiliyor
Toplu dava, 1940'tan beri rahipler ve piskoposluk için çalışan diğer personel tarafından çoğu reşit olmayan ve cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 100'den fazla kurbanı temsil ediyor.

Kanadalı kardinalin adı ilk kez bir cinsel taciz davasında yer alıyor
Halen Vatikan’da kardinal olarak görev yapan ve Papa Francis'in potansiyel halefleri arasında gösterilen eski Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet'in adı, bu tür bir yasal işlemde ilk kez geçiyor.

Belgelerde "F" olarak tanımlanan kurban, Radio-Canada'ya yaptığı açıklamada, eski Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Marc Oullet, Quebec Başpiskoposluğu görevine 2003 yılında getirildi.

Kadınlarla ilişkileri, başka rahiplerce de uygunsuz bulunan Oullet, daha sonra kardinalliğe yükseldi.

AA'nın haberine göre 2010 yılında Roma'ya geri çağrılan Oullet, Vatikan'ın yeni piskoposları seçmekten sorumlu Piskoposlar Departmanı’na terfi etti.

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