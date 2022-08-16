PKK Gaziantep'te boş araziyi bombaladı!

Terör örgütü kontrolündeki bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.