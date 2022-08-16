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Trabzonspor Danimarka'da mağlup! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

Trabzonspor Danimarka'da mağlup! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Danimarka şampiyonu Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer zorlu deplasmanda 2-1 kaybederek gruplara kalma umutlarını rövanş maçına bıraktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadı'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Claesson ile 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Bakasetas'ın ayağından geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Rövanş mücadelesinin ardından rakibini eleyen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor: 2-1

Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda): 2-2

Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan):​​​​​​​ 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada FC Kopenhag'ın kullandığı korner atışında Vavro'nun kafasıyla indirdiği topu iyi takip eden Lareger kale sahası içinde meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0

52. dakikada Djaniny'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ryan'da kaldı.

79. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafaden sert vuruşunda Khotholava'ya çarpan top kaleci Ryan'ın sağından ağlarla buluştu. 2-1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Diks'in sol taraftan ortasında arka direkte Haraldsson vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
36. dakikada orta alandan topu ceza alanı önüne taşıyan Falk, yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

Kopenhag - Trabzonspor ilk 11'ler
Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Haraldsson, Claesson, Biel.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Kouassi, Cornelius.

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