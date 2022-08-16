Rus basını yazdı: Batı Türkiye'ye bunu yapamaz

Rus basını, 'Batı'nın Türkiye'ye Rusya ile yakınlaştığı için yaptırım uygulama olasılığı düşük' başlıklı bir makalesinde, 'Türkiye, etkileyici bir biçimde iki oyuncu arasında denge kurmaya çalışan akıllı bir politika izliyor" diye yazdı.

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Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tutumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna müzekereleri ile tahıl anlaşmasındaki rolü, Batı'daki bazı aktörlerde hazımsızlığa neden oldu.

ABD ve Avrupa'daki bazı siyasetçi ve yetkililer, Rusya ile çeşitli anlaşmalara imza attığı için, Türkiye'nin derhal yaptırım yağmuruna tutulmasını istiyor.

Avrupa'daki birçok medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, gerçekleşen yakın tarihli bir görüşme sonrasında, Batılı ülkelerin Moskova ile Ankara arasındaki yakınlaşmayı önlemeye kararlı olduklarını bildirdi.

Rssiuskaya: Batı Türkiye'ye bunu yapamaz

Rus basınından Rossiyskaya Gazeta'ya göre, ABD ve AB'nin Ankara'ya yaptırım uygulama ihtimali çok düşük. Gazetede yer alan bir makalede, özellikle de Batı'nın Rusya ile Türkiye arasındaki büyüyen bağlardan gerçekten fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Ivan Starodubtsev, "Türkiye, en azından ikna edici bir biçimde, iki oyuncu arasında denge kurmaya çalışan akıllı bir politika izliyor. Ayrıca Ankara, özellikle tahıl anlaşması yoluyla kendisini etkili bir şekilde tanıtıyor." dedi.

Batılı politikacılar, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları aşmada rol oynayabileceği konusundaki endişelerini dile getirirken, Rossiyskaya'ya göre Avrupalı iş insanları karla ilgileniyor ve durumdan yararlanmaya çalışıyorlar.

Starodubtsev, "Birincisi, stratejik malları yaptırıma tabi olan ancak ülkenin kalkınması için çok az öneme sahip olanlardan net bir şekilde ayırmak gerekiyor. Bunları neredeyse hiçbir taraf kontrol etmeyecek. Türkiye muhtemelen Rusya'ya özel kontrol altında olmayan gerekli malları ithal etmesine yardımcı olacak. Batılı ülkelere gelince, görünürde Rusya'ya stratejik malların ihracatını engellemeye çalışacaklar, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi veren Avrupalı işletmeler yapınca da göz yumacaklar." diyor.

Starodubtsev'e göre, ikincil yaptırım tehdidinin durumu değiştirmesi pek olası değil. Yaptırımları sıkılaştıracak bir mekanizma kesinlikle ortaya çıkacak, ancak uygulama gösteriyor ki, insanları bunları çiğneyecek.

Uzman, ayrıca Ankara'nın meşru şekilde para kazanmak ve pazarı genişletmek için çalışacağını, bunu yaparken de herhangi bir risk almayacağını belirtiyor.