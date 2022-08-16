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Yıllar sonra kavuştular! Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar aşkında mutlu son, dünya evine girdiler

Yıllar sonra kavuştular! Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar aşkında mutlu son, dünya evine girdiler

Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran bir döneme şarkılarıyla damga vuran 42 yaşındaki Petek Dinçöz bugün Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Bizimkisi bir aşk hikayesi diyen Dinçöz'ün düğününde sahne alan Gökhan Sezen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de bu akşam düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Sevenleri çiftçi bu mutlu gününde yalnız bırakmazken Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ın nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı.

Çiçeği burnunda çift Bodrum'dan sonra Miami'ye gidecek

Magazinkolik'in haberine göre; Dünya evine giren çiçeği burnunda çift iki gün Bodrum'da balayı yapacak ardından yurt dışında okuyan Büyükbayraktar'ın oğlu İrfan Aslan'ın yanına Miami'ye gidecek.

Yıllar sonra kavuştular

Düğünden önce nişanlısı Nida Büyükbayraktar ile tanışmasının yıllar öncesine dayandığını açıklayan Dinçöz, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp yaşadığı aşkı; "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' diyerek duyurmuştu. Yıllar sonra kavuşan ikilinin düğününde sahne alan Gökhan Sezen törene katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

İşte Petek Dinçöz'ün paylaştığı o kare;

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