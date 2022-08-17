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Abdullah Avcı: Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum

Abdullah Avcı: Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. " dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybettikleri Kopenhag maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik"

"Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik."

"Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum"

"Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum."

"Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak"

"Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak."

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