Haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı! Türkiye'de olumlu gelişme! (8-14 Ağustos 2022)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüse ilişkin haftalık tabloyu paylaştı. Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azaldı. 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi hayatını kaybetti Haftalık Coronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu. Covid-19 vaka sayısı 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 olarak açıklanmıştı.

Bir önceki haftaya göre günlük vaka sayısında 115 bin 666 azalış yaşanırken, günlük ortalama vaka sayısı ise 20 bin 540 seviyesine geriledi.

Can kayıplarında da azalış var. Bir haftalık süreçte 342 kişi daha hayatını kaybetti. Bu sayı önceki hafta 380 seviyesindeydi.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Aşılamada son durum

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bir önceki tablo ise şöyleydi: