17 Ağustos 1999 depreminde Kocaeli'de yıkılmayan yer

17 Ağustos 1999 depreminde İzmit Körfez bölgesinde Dilovası'na bağlı Tavşancıl'da tek bir ev bile yıkılmadı, kimsenin burnu dahi kanamadı. Peki Tavşancıl'da bu nasıl oldu? İşte cevabı.

Abone ol

17 Ağustos 1999 depremi İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kaybına neden oldu. Ancak depremin merkezine çok yakın olmasına rağmen, körfezdeki bir yerleşim yeri, depremden neredeyse hiç etkilenmedi.

Sonradan herkesin dikkatini çekecek olan bu yer, Tavşancıl'dı.

Peki 17 Ağustos depreminde neden Tavşancıl'da kimsenin "burnu bile kanamadı" ve hiçbir bina yıkılmadı?

BBC Türkçe ekibi depremin yıldönümünde bu sorunun cevabını araştırdı.

Geçmişte belde olan Tavşancıl bugün Dilovası'na bağlı bir mahalle. Civardaki birçok yerden farklı olarak yeşillikler içinde ve sakin. Burada dikkat çeken bir şey daha var. Binalar az katlı ve birbirine çok yakın değil. Tavşancıl'nın depremden etkilenmemesi işte bu görüntüyle bağlantılı.

Tavşancıl 1987'de belde belediyesi oldu. Başkan seçilen Salih Gün, imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu.

Üç katlı imar planı sıkı şekilde uygulandı

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik bölümü emekli öğretim üyesi Uğur Kaynak, zemin etüd raporunu hazırlayanlardan birisiydi. Kaynak'a göre, Tavşancıl'ın depremden etkilenmemesinin nedeni zeminin önemli oranda sağlam olması ve belediyenin uygulamalarıydı.

Babasına dahi izin vermedi

Başkan Gün, raporları dikkate alarak imar planı hazırladı ve başta kat sınırlaması olmak üzere çeşitli kararları uygulamaya geçirdi. Belediye Başkanı Gün çok kararlıydı ve kendi akrabalarına dahi taviz vermedi. Kendi babasına dahi kat izni vermedi.

2008'de belde olmaktan çıkan Tavşancıl, ilçeye dönüyen Dilovası'nı bağlanıp mahalle oldu. Mahalle sakinlerinin anlattığına göre 2008'den sonra imar denetimleri eskisi gibi sıkı olmadı.