17 Ağustos depreminde yıkılmayan tek yer bir çivi bile oynamadı üstelik depremin merkez üssüydü

TÜRKİYE 17 Ağustos 1999 depreminde tarihindeki en büyük yıkımlardan birini gördü. 7.5 büyüklüğündeki deprem taş taş üstünde bırakmadı. 17 bin kişinin öldüğü büyük depremde depremin tam merkez üssünde yer alan bir yer sapasağlam ayakta kaldı. Etrafındaki her yer yıkılınca bu yerin sıradışı hali dikkat çekti... Peki buranın sırrı neydi dersiniz...

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Körfezde 1999 yılının 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen deprem, Kuzey Anadolu fayının batı bölümünde 45 saniye sürmüş ama geride büyük bir yıkım bırakmıştı. Bundan 23 yıl önceki 17 Ağustos depreminde 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 100 binlerce ev enkaza döndü.

Bir çivi bile oynamadı

O büyük depremde Körfez bölgesi adeta dümdüz olurken bir yer, üstelik de depremin tam merkez üssünde yer almasına rağmen dimdik ayakta kaldı.

Buradaki binalarda ne bir sıva döküldü, ne bir çivi yerinden oynadı. Sonradan herkesin dikkatini çeken bu yerin ismi Tavşancıl... Peki 17 Ağustos büyük depreminde neden Tavşancıl'da kimsenin "burnu bile kanamadı" ve hiçbir bina yıkılmadı dersiniz... Buranın sırrını uzmanlarda merak etti ve araştırdı.

Etrafından çok farklı

Geçmişte belde olan Tavşancıl bugün Dilovası'na bağlı bir mahalle. Etrafındaki birçok yerden farklı olarak yeşillikler içinde ve sakin. Burada dikkat çeken bir şey daha var. Binalar az katlı ve birbirine çok yakın değil. Tavşancıl'nın depremden etkilenmemesi işte bu görüntüyle bağlantılı. Kentte çok sayıda eski tarihi bina da bulunuyor. Bu binalarda 17 Ağustos felaketinden sapasağlam çıktı.

Bilim adamları inceledi

17 Ağustos depreminde tek bir binanın yıkılmadığı Tavşancıl 1987'de belde belediyesi oldu. Tavşancıl'a Başkan seçilen Salih Gün, imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik bölümü emekli öğretim üyesi Uğur Kaynak, Taşvancıl'ın zemin etüd raporunu hazırlayan uzmanlardan birisiydi. Uğur Kaynak'a göre, Tavşancıl'ın depremden etkilenmemesinin nedeni zeminin önemli oranda sağlam olması ve belediyenin uygulamalarıydı.

Babasına dahi izin vermedi

Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, üniversiteden gelen raporları dikkate alarak imar planı hazırladı. Başta kat sınırlaması olmak üzere çeşitli kararları uygulamaya geçirdi. Belediye Başkanı Salih Gün çok kararlıydı ve kendi akrabalarına dahi kat konusunda taviz vermedi. Hatta babası daha fazla kat için başvurdu onu da geri çevirdi.

Örnek alınacakken tersi oldu

Her yer 17 Ağustos depreminde dümdüz olurken Tavşancıl'ın ayakta kalması, bir çivinin dahi oynanamasının sırrı buydu. Az katlı bir yapılaşma ve sıkı sıkıya uygulanan bir imar planı... Ancak bölge sakinleri artık Tavşancıl'ın bu rotada gitmediğini söylüyor.

2008'de belde olmaktan çıkan Tavşancıl, ilçeye dönüşen Dilovası'nı bağlanıp mahalle oldu. Mahalle sakinlerinin anlattığına göre 2008'den sonra imar denetimleri eskisi gibi sıkı olmadı. 17 Ağustos depreminde ayakta kalan tek yer olan Tavşancıl da vahşi yapılaşmaya kurban oldu.