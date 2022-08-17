Sadece iki dakikada kıvırarak krem şantinizi kavanozda çırpın! Çok basit miksere gerek bile yok

Lezzetli tatlılar, iştah açıcı meyveli pastalar, çikolata sosları hepsi ağzınızı sulandırmaya yetti değil mi! Peki bu damak çatlatan lezzetlerin üzerine bir de krem şanti dökülse tadı daha da efsane olmaz mı! Peki evdesiniz ve krem şantinizi çırpmak için mikresiniz ya da blender'ınız yok! Tamam panik yok şimdi evde sadece bir kavanozla tam kıvamında krem şanti nasıl yapılır ona bakalım...

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Birbirinden lezzetli, iştah açıcı tatlıları sevmeyen yoktur. Yemesi kadar yapması da eğlenceli olan pratik tatlıların baş tacı ise krem şantidir. Hem sütlü hem de şerbetli tatlıların üzerine döküldüğü anda hem bambaşka bir görüntü hem de ayrı bir tat verir. Peki aniden gelen bir tatlı krizi ya da hesapta olmayan bir misafir geldiğinde evinizde mikser ya da blender yoksa, tam kıvamında pratik bir şekilde nasıl krem şantinizi hazırlayabilirsiniz. İşte size kolay ve eğlenceli bir püf nokta...

Krem şantimimi hazırlamak için öncelikle dolapta yeteri kadar soğutulmuş yaklaşık bir bardak sütümüzü hazırlıyoruz.

Daha önce marketten temin ettiğimiz krem şantiyi her evde kolaylıkla bulunan orta boy bir kavanozun içine döküyoruz. Daha sonra sütümüzü de aynı kavanoza boza edip kavanozun kapağını sıkıca kapatıyoruz.

Şimdi geldik en eğlenceli kısma: Kapağını sıkıca kapattığımız içi süt ve krem şanti tozu dolu olan kavanozon tüm gücümüzde aşağı yukarı çalkalıyoruz. Bu işlemi sadece iki dakika yaptığımızda krem şantimizin giderek kıvamını aldığını göreceğiz.

İşte en pratik şekilde krem şantiniz hazır: İşte tatlılarınızı şenlendirecek, tatlı krizlerine anında çözüm olacak krem şantiniz hazır bile! Dilerseniz kaşık kaşık yiyin ya da pastalarınızın üzerine dökün, tercih sizin.