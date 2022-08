Doğu Perinçek Esad'a gidiyor! 'Ankara'nın da Moskova'nın da görüşmeden haberi var

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AK Parti'den istifa ederek partisine katılan işadamı Ethem Sancak'la birlikte Suriye Devlet Başkanı Bear Esad'la görüşmeşe gidiyor. "Ankara'nın da Moskova'nın da haberi var" diyen Perinçek, partisinin Suriye tarafından bizzat davet edildiğini söyledi.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve işadamı Ethem Sancak, Suriye'ye giderek heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Perinçek, “Ankara'nın da Moskova'nın da haberi var” açıklamasını yaptı. Partisinin Suriye tarafından bizzat davet edildiğini belirten Perinçek, şöyle konuştu:

Devletten emir almayız ama Ankara'yı da bilgilendiririz

"Vatan Partisi davet edildi bizzat. Tabii devletimizi bilgilendiriyoruz ama biz devlet aygıtı dışında bağımsız bir partiyiz. Devletten emir almayız ama onları da bilgilendiririz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile görüş alışverişi yapıyoruz fakat onların kontrolü, talimatı, yönlendirmesi dahilinde değil. Vatan Partisi olarak kendi inisiyatifimizle bu seyahati yapıyoruz."

Askeri, ekonomik her alanda en kısa sürede işbirliği...

"Amacımız Türkiye ve Suriye arasında her alanda mümkün olduğu kadar en kısa zamanda işbirliğinin başlaması. Askeri, ekonomik her alanda... Ve bir an evvel PKK ve diğer yobaz terör örgütlerinin Suriye'de bitirilmesi. Bunlarla bağlantılı olarak bir diğer amacımız da tabii ki Türkiye'deki Suriyeli misafirlerimizin kendi vatanlarına güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması."

Ethem Sancak'ın Rusya ziyaretinde bu konuşuldu

"Daha önce sayın Ethem Sancak, sayın Şule Perinçek ve başka arkadaşların da bulunduğu bir heyet Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi bundan 10-15 gün kadar önce. Orada bu ziyaret görüşüldü. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran işbirliği, bölge ülkelerinin güvenliği ve ekonomik gelişmeleriyle ilgili çok önemli bir anlayış birliği oluşturuldu. Soçi de bizim ziyaretimizden sonra gerçekleştirildi. Rusya'nın bu gelişmelerden ve ziyaretten haberi var. Onlar da destekliyor. Onlar da Suriye ile Türkiye'nin işbirliği yapmasını çok istiyor."

Erdoğan ve Esad'ın görüşmesinde ısrar edilmesi doğru değil

"Biz Sayın Erdoğan ve Sayın Esad'ın görüşmesinde ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Mesele iki devletin işbirliği yapması, iki liderin görüşmesi değil. Bunun, sonuç almaya yönelik bir ısrar olmadığı görüşündeyiz. Biz başından beri 'Türkiye devleti ile Suriye devleti işbirliği yapmalı' diyoruz. İki liderin görüşmesi yönündeki ısrar biraz olumsuz tortuları ısıtmak istiyormuş gibi geliyor. Bizim böyle bir ısrarımız yok."

BAAS Partisiyle ortak bildiri yayınlayacağız

"Orada BAAS partisiyle de görüşeceğiz ortak bildiri de muhtemelen çıkaracağız. Ve bu bildiride Cumhurbaşkanlarının görüşmesi diye bir madde olmayacak. İki devlet arasında işbirliği olmalı. İlk önce askeri. Terörü bitirelim. Hem PKK hem de IŞİD benzeri İslam bayrağı altında toplanan ama İslam'la alakası olmayan ABD kontrollü yobaz terörünü bitirelim. Böylece Türkiye'deki Suriyeli misafirler ülkelerine güvenle dönsünler."