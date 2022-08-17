BIST 2.913
DOLAR 17,96
EURO 18,26
ALTIN 1.026,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dördüncü kattan düşen çocuktan kahreden haber geldi

Dördüncü kattan düşen çocuktan kahreden haber geldi

Tatil için ailesiyle birlikte Almanya'dan Adana'ya giden 7 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.�

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Almanya’dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4’üncü kattaki dairenin balkonundan düştü.

Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı gece hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cemevleriyle ilgili 5 adım atılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cemevleriyle ilgili 5 adım atılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı
Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama
Trabzonspor Danimarka'da mağlup! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı
Trabzonspor Danimarka'da mağlup! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı
Fahrettin Koca, ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Fahrettin Koca, ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Yıllar sonra kavuştular! Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar aşkında mutlu son, dünya evine girdiler
Yıllar sonra kavuştular! Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar aşkında mutlu son, dünya evine girdiler
Rus basını yazdı: Batı Türkiye'ye bunu yapamaz
Rus basını yazdı: Batı Türkiye'ye bunu yapamaz
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: "1999 depreminden Türkiye ders çıkardı"
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: "1999 depreminden Türkiye ders çıkardı"
Öfkeli koca dehşet saçtı: Karısının üzerine kurşun yağdırdı, metruk binada yakalandı!
Öfkeli koca dehşet saçtı: Karısının üzerine kurşun yağdırdı, metruk binada yakalandı!