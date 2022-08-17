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Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.24'te yerin 12 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Valilik: Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kovancılar ilçesi Aşağıdemirci köyümüzde 17/08/22 tarihinde saat 07.24’de 4 büyüklüğünde depreme meydana gelmiştir. An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımı devam etmektedir” denildi.

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