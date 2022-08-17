Cemevleriyle ilgili 5 adım atılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Alevi vatandaşların talepleriyle ilgili hükümete hareket geçti. Cemevleriyle ilgili atılacak somut adımları Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem ayı iftarına ve Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenine katılması Alevi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Alevilerin talepleriyle ilgili çalışmalar hız kazanırken düzenlemelere ilişkin ayrıntıları Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında paylaştı.

Cemevlerine yönelik şu düzenlemelerin yapılması planlanıyor:

1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.

3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.

4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.

Yeni birim kuruluyor

Üç bakanın çalışmasında cemevlerine hukuki bir statü kazandırılması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı ya da Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin oraya bağlanması planlanıyor.

Cemevleriyle ilgili düzenlemenin kasım-aralık aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni cemevleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapımı tamamlanan sekiz cemeviyle ilgili toplu bir töreni yakında gerçekleştireceğiz” demişti. Şahkulu Dergâhı restore edilmişti. Eylül ayının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bir törenle Şahkulu Dergâhı’yla birlikte Elazığ, Erzurum ve Ankara’nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi’ndeki cemevleri bu yıl hizmete alınacak. Kütahya, Burdur, Denizli ve Kayseri’de yeni cemevlerinin temeli atılacak.