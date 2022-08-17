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Kurşun yağdırmıştı... Şarkıcı Metin Işık ve oğlu tutuklandı

Kurşun yağdırmıştı... Şarkıcı Metin Işık ve oğlu tutuklandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde şarkıcı Metin Işık ve oğlu, husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda, şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın, husumetli komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı.

Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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