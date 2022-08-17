Avucunuzu açın ve dikkatli bakın! Kızarıklık varsa hiç durmayın hemen doktora gidin!

Vücudumuz çoğu zaman bize sağlığımız ile ilgili sinyaller verir. Bazen çok açık bir şekilde kendini hissettiren ve alarm veren bu sinyaller bazen de sinsi sinsi vücudumuzda ilerleyebilir. Peki birçok hastalığın belirtisinin aslında avuç içimizde gizli olduğunu biliyor muydunuz! Haydi avucunu açın ve şimdi dikkatlice bakın... Sizin de farkına varmadığımız bir hastalığınız olabilir.

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Vücudumuzda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda sağlığımız ile ilgili sinyaller 'ben burdayım' demeye başlar bir yerden patlak verir. Çoğumuz belki bu küçük sinyalleri önemsemez ve görmezden geliriz. Özellikle avuç içlerimiz hastalıkların farkına varmada en önemli noktalardan birisi. Peki avuç içimize bakınca yolunda gitmeyen bir durum olduğunu nasıl anlayacağız, nelere dikkat edeceğiz? Gelin hep birlikte bakalım...

Avuç içinizi açın ve dikkatli bakın

Avuç içinize baktığınızda yoğun bir kızarıklık görüyorsanız aman dikkat! Bu yoğu kızarıklık karaciğer hastalığı ile bağlantılı çıkabilir. Yapılan son araştırmalardan çıkan sonuca göre avuç içlerindeki kızarıklık karaciğer rahatsızlıklarıyla ilişkili olabilir. Kızarıklık bu bölgedeki yani kılcal damarların genişlemesi ve ellerdeki kan miktarını artırmasından da kaynaklanabilir.

Özellikle avuç içlerimiz hastalıkların farkına varmada en önemli noktalardan birisi

Kızarıklık varsa dikkat, ciddiye alın

Ancak avuç içinizde gördüğünüz her kızarıklık karaciğer hastalığına işaret etme. Ayrıca kızarıklar kalıtsal olabilir veya artan hormon düzeylerinden de kaynaklanabilir. Bu nedenle aman dikkatli olun, ihmal etmeyin kızarıkları gördüklerinde paniklemeyin ve bir doktora görünün.

Avuç içinizde kızarıklık varsa hem de bu belirtiler varsa dikkat

Avuç içinizde dikkatlerden kaçmayan bir kızarıklık varsa ve bu kızarıklığa mide bulantısı, kusma, ateş, iştah kaybı ve hızlı kilo kaybı, çürük ve morarma ,uyku bozukluklar, sarılık, karın ağrısı ve şişliği, ayak bilekleri ve, bacaklarda ödem ,kaşıntı ve koyu renkte idrar eşlik ediyorsa zaman kaybetmeyin bir uzman doktorun yolunu tutun



