Göz Altı Morlukları bu yöntemler sayesinde yok oluyor! Morluklardan eser kalmıyor

Uykusuzluk, yoğun stres durumları gibi birçok nedeni bulunan göz altı kararmaları ve morlukları çoğu bireyin günlük hayatta rahatsızlık duyduğu problemlerden biri. İşte birçok nedeninin yanında birçok da tedavisi bulunan göz altı morluklarına evinizde kısa sürede uygulayabileceğiniz doğal çözümler...

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Çocukluk çağlarında da başlayabilen fakat ergenlik döneminde ve orta yaşlarda daha sık görülen göz çevresinde oluşan koyu morluklar, halkalar ciltte oluşturduğu yaşlı görüntünün yanısıra birçok sağlık sorunun habercisi olabilir.

Fazla tuz tüketimi, uykusuzluk, stres, demir eksikliği anemisi gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan göz altı morlukları genetik kalıtımlar sebebiylede birçok bireyde görülür. Daha yaşlı ve yorgun görüntü veren göz altı morluklarının ışın dolgusu gibi estetiksel tedavileride vardır. Morlukların evde bitkisel yöntemlerle kısa sürede de tedavisi mümkündür. İşte çağımızda herkesin rahatsızlık duyduğu göz altı morlukları için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler...

Soğuk kompres uygulamak

Temiz havluya birkaç buz küpü sarılarak göz üstüne koyulmasıyla veya soğuk suyla ıslatılmış bezin göz altlarına uygulanmasıyla gerçekleşen işlem göz altında bulunan şişkinliği azaltır. Aynı zamanda göz altında bulunan kılcal damarları daraltarak morluk görüntüsünü aza indirir.

Uyku süresini arttırmak ve uyurken başı yükseltmek

Yetişkin bir insanda günde 6-8 saat arası olması gerek uykunun yeterli düzeyde alınmaması kişinin cildinde solgunluğa neden olur ve bu da göz altı morluklarını belirginleştirir. Morlukların en az seviyeye indirilebilmesi için kişi için yeterli olan uyku ihtiyacının düzenli bir şekilde giderilmesi gerekir. Yatış şekli de en az uyku kadar morlukları etkileyen bir etkendir. Yanlış yatış pozisyonu göz altlarında sıvı birikimine neden olur. Göz altlarında şişkinliğe neden olan sıvı birikimi başın birkaç yastıkla desteklenmesiyle engellenebilir.

Çay Poşeti

Demlenmiş poşet çaylar soğuduktan sonra 15 dakika boyunca göz altlarına masajla birlikte uygulanır. Çayın içeriğinde bulunan kafein ve antioksidanlar göz altında bulunan kılcal damarları daraltmaya ve kan dolaşımını uyarmaya yardımcı olur. Bu yöntem göz altı morluklarının giderilmesine iyi gelir.

Hindistan cevizi yağı

İçeriğindeki zengin E vitamini nedeniyle birçok kozmetik ürünü içerisinde ve bakım ürünlerinde kullanılan hindistan cevizi yağı göz altı morlukları içinde oldukça faydalıdır. Gözle temas ettirmeden her gece masajla göz altına uygulanan hindistan cevizi yağı zarar görmüş cilt hücrelerini onararak göz altı morluğu oluşumunu engeller. Koyu mor görüntünün giderilmesine yardımcı olur.