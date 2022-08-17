Esad rejiminden Türkiye ve ABD açıklaması: Suriye'den çekilin...

SURİYE Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas, Türkiye ve ABD'nin Suriye'den çekilmesini isteyerek, kendilerine dostça yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

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Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Türkiye ve ABD'ye "Suriye'den çekilin" çağrısı

Abbas, "Biz ABD ve Türkiye'nin; Suriye'nin bazı bölgelerindeki varlığına son vermesini vurguluyoruz. Eğer onlar çekilirse hükümet de bu bölgede kontrolünü geliştirebilir ve yağmalanmaya konu olan kendi ulusal kaynaklarımıza yatırım yapabiliriz" ifadesini kullandı.

"Kapımız dostça gelenlere her zaman açıktır"

Öte yandan Abbas, "Suriye'nin kapıları dostça gelenlere her zaman açıktır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat saldırı ve yıkım amacıyla ülkemizi, tarihimizi ve geleceğimizi hedef alan taraflara gelince, şunu söylemeliyim ki; Onlar karşılarında vatanını savunan insanlar bulacaklar."

"Suriye'ye uygulanan yaptırımlar sonlandırılmalı"

Abbas ayrıca; uluslararası topluma seslenerek, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımların iptali için baskı yapmaya çağırdı.