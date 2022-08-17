Halk TV'nin patronundan İstanbul Boğazı'na nazır kaçak inşaat! Ekrem İmamoğlu seyrediyor

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer'de İstanbul Boğazı manzaralı villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi.