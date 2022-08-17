Halk TV'nin patronundan İstanbul Boğazı'na nazır kaçak inşaat! Ekrem İmamoğlu seyrediyor
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer'de İstanbul Boğazı manzaralı villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm şikayetlere rağmen sessiz kaldı. Kaçak inşaat sürüyor...
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer'de İstanbul Boğazı manzaralı villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı.
Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları içerisinde yer aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir işlemin yapılamayacağı için gözler İBB'ye çevrildi.
Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu, Haziran 2021'de sit alanı olarak kabul edilmiş bir mekanda, kıyı kenar şeridini ihlal eden bir iş yeri inşa edip; mekanın açılışına CHP'den üst düzey isimleri davet etmişti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'Düzenli maaş alıyorlar' diye suçladığı medya kurumlarından Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'nu mahalleli 'kaçak inşaat yapıyor" diye şikayet etti.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde SİT alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş restoranın mührünü kırarak açılışını yapmıştı. Açılışa CHP'nin üst düzey isimleri de katılmıştı.