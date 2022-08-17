Duy Beni dizisindeki psikopat Ozan'ın bambaşka halleri çıktı! Gören gerçekten sen o musun dedi şu haline bakın!

STAR TV'nin son günlerde en çok izlenen ve en çok tepki çeken dizisi şüphesiz gençlik dizisi Duy Beni oldu. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Melisa'ya aşık olan, psikopat halleri ile arkadaşlarına kök söktüren Ozan! Peki Ozan karakterine hayat veren Utku Çoşkun'un eski hallerini gördünüz mü?

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Yaz mevsiminin gelmesi ile birçok kanal ard arda yazlık dizileri yayına sokmaya başladı. Her dönem bir konunun öne çıktığı dizilerde bu sene de lise ve öğrenci temalı yapımlar ön planda. Her kanalda aynı formatta birkaç diziyi bulmak mümkün. Ama son dönemin en çok izlenen ve sosyal medyanın da diline düşün lise dizisi Duy Beni oldu. Hem genç oyuncuların kadroda olması hem de konunun ilgi çekmesi gençleri ekran başına çekmeyi başardı. Dizi hakkında sık sık eleştiriler gelse de reytinglere bakıldığında dizi perşembe günleri zirveyi zorluyor.

Utku Çoşkun'un eski haline bakın

Dizinin bu kadar tutmasında genç oyuncuların etkisi de çok büyük. Özellikle ekranda yeni yüzler görmek izleyicinin diziye olan ilgisi daha da arttırıyor. Dizide özellikle son bölümlerde performansı ile adını ön sıralara yazdıran bir isim var! Yaşlı bir aile tarafından evlatlık alınan ve bunu sır gibi saklayan Ozan. Ozan karakterine ise başarılı bir şekilde genç oyuncu Utku Coşkun hayat veriyor. Dizide zorbalığın kitabı yazan, asi bir profil çizen Ozan yani Utku Coşkun, 6 yıl önceki hallerini sosyal medyadan paylaştı.

Bir tiyatro oyununda yer alan ve henüz işin çok başında görünen, mahçup halleri dikkatlerden kaçmayan Utku Çoşkun'a takipçileri 'Ozan sen bu musun' demekten kendini alamadı.

İşte Utku Çoşkun'un 2016 yılından paylaştığı bir fotoğrafı. Duy Beni dizisinde rol alan Utku Çoşkun en son 2019 yılında Hekimoğlu dizisinde yer aldı.

Peki Duy Beni dizisindeki performansı ile ses getiren Utku Çoşkun kimdir bakalım

Duy Beni dizisinde Ozan karakterini canlandıran Utku Çoşkun, aynı zamanda müzisyen. Kadir Has Üniversitesi’de tiyatro eğitimi alan Utku Çoşkun, İdil İletişim Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışıyor. Kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Sadi Adli Kişi filmiyle geçen Utku Çoşkun aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve hala aktif olarak sahne alıyor. Duy Beni dizisinde rol alan Utku Çoşkun en son 2019 yılında Hekimoğlu dizisinde yer aldı.