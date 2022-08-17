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8 doz aşı oldu yaptırdığı test sayısı Türkiye rekoru! Sonunda koronavirüse yakalandı

8 doz aşı oldu yaptırdığı test sayısı Türkiye rekoru! Sonunda koronavirüse yakalandı

62 yaşındaki Kaşif Sevinç’in Türkiye'de en fazla Covid-19 testi yaptıran kişi olduğunu düşünülüyor. Yaşlı adam başından beri korktuğu virüs yüzünden tam 138 test yaptırmış. 8 doz aşı olan Sevinç'in korktuğu başında geldi, koronavirüse yakalandı.

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Koronavirüs salgının üst düzey korku ve kaygıya yol açtığı kişilerden biri olan esnaf Kaşif Sevinç, 138 test sayısıyla Türkiye’de en fazla Covid testi olan vatandaş olduğu tahmin ediliyor.

Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar ’acaba korona mıyım’ endişesinden dolayı Sevinç, 138 kere Covid testi oldu. En son yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Sevinç’in korktuğu başına geldi.

Şu ana kadar koronaya karşı tam 8 doz aşı olan Kaşif Sevinç’in hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

"Çok korkuyordum ama korktuğum gibi değilmiş"
Virüse yakalanmasının üzerinden 4 gün geçtiğini belirten Kaşif Sevinç, "O kadar test yaptırdım. Sonunda ben de bu virüse yakalandı. Çok şükür hafif atlatıyorum. Maskemi asla çıkarmıyordum. Çocuklarıma, torunlarıma dahi yanaşmıyordum. Hanımım korona virüse yakalandı. Ondan bana bulaştı. Ben yine dikkatliydim. Şu an durumum iyi. 4 gün oldu. Çok korkuyordum ama korktuğum gibi değilmiş. Aynı gün içinde Merzifon’da, Çorum’da ve Samsun’da test verdim. 1 gün içerisinde 3 kere test vermiş oldum" diye konuştu.

"Dünyada tek vaka diyebiliriz"
Hastanın kontrollerini yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Pandeminin başından beri takip ettiğimiz ve bugüne kadar ne olacak diye beklediğimiz bir hastamız vardı. Aşının etkinliğini, koruyuculuğunun bence şu an dünyadaki klinik çalışmalardan öte vaka üzerinden gitmek gerekirse gösteren tek vaka diyebiliriz. Hastamız 60 yaşın üzerinde bir erkekti. Kendisi bir KOAH hastasıydı. Covide yakalanmaktan korktuğu için düzenli test veren bir hastaydı. Pandeminin başından bugüne kadar 138 kere test vermiş" şeklinde konuştu.

"Vakayı aşının koruduğunu söyleyebiliriz"
Vakayı aşının koruduğunu söyleyen Özkaya, "Asıl ilginç olan olay şu" dedi ve ekledi: Hastamız 29 Mart 2021’de ilk aşısını Sinovac oluyor ve o zamana kadar tüm testleri negatif çıkıyor. 26 Nisan 2021’de ikinci aşısını da Sinovac oldu, yine o zamanda tüm testleri negatif çıktı. Hastamızın 2 Sinovac aşısından sonra antikoru birden arttı ve aşıya ciddi bağışıklık kazandı. İlk vurulduğu aşıdan yaklaşık 1,5 ay sonra antikoru ciddi anlamda arttı ve bağışıklık kazanmaya başladı. Devamında Biontech aşılarıyla aşılamasını tamamladı.

Bugüne kadar 138 test vermiş olan hastamızın 137. testi negatifle sonuçlanmış, 138. testi iste pozitifle sonuçlanmıştır. Bu aslında vaka bazında düşünülürse aşıların çok sayıda vakalar üzerinde çalışılmasından öte bireysel anlamda düzenli olarak PCR testide verdiği için şu anda hastalığının hafif geçmesini sağlamıştır. Herkes bu virüsle karşılaşacak ama aşıyla korunabileceğimizi söylüyoruz. Bu vakayı da aşının koruduğunu söyleyebiliriz"

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