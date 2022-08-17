BIST 2.913
DOLAR 17,96
EURO 18,26
ALTIN 1.026,49

Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti

Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti

Dolandırıcıların son hedefi ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu. Evine ve iş yerine TV sistemi aboneliği yaptıran Gökbakar, tuzağa düştüğünü çok geç fark etti.

Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı.

18
Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti

Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikâyetçi oldu.

28
Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı.

38
Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti

Bu abonelik devam ederken kendisini Söz konusu platformun Marmara Bölge Müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VİP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.

48