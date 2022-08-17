Şahan Gökbakar dolandırıldı ünlü komedyen o tuzağa düştü çok geç fark etti
Dolandırıcıların son hedefi ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu. Evine ve iş yerine TV sistemi aboneliği yaptıran Gökbakar, tuzağa düştüğünü çok geç fark etti.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı.
Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikâyetçi oldu.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı.
Bu abonelik devam ederken kendisini Söz konusu platformun Marmara Bölge Müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VİP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.