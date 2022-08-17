Hülya Avşar 250 bin lira verip 58 yaşında 20'lik çıtır kız oldu sadece 8 saat sürdü

Oyuncu Hülya Avşar 'Yapma Aşkım' için kesenin ağzını açtı. 58 yaşındaki Hülya Avşar 250 bin lira verip 8 saatliğine 20'lik bir çıtır kıza dönüştü. Setten yayınladığı fotoğrafları görenler dönüp dönüp bir daha baktı... Para bakın nelere kadir...

Abone ol

Oyunculuktan şarkıcılığa geçen Hülya Avşar, yönetmenliğini de yaptığı yeni klibi ‘Yapma Aşkım’ için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz gün klibini paylaşan Hülya Avşar bu kez set fotoğrafları ile herkesi şaşkına çevirdi. Klibin çekiminde kullanılan özel teknikler ve bunun için ödediği rakam da ortaya çıktı.

Gençliğin sırrı

Hülya Avşar'ın Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarını görenler 'Nasıl bu kadar genç görünebilir' diye merak etmişti.

Hülya Avşar meğer son klibi için basmış parayı... Tepeden tırnağa kendini yenileyip klip ve fotoğraf çekiminde de çok özel filtreler uygulatmış.

250 bin lira çıtır kız

58 yaşındaki Hülya Avşar, özel filtreler sayesinde 20'lik bir çıtır kıza dönüştü. Fotoğraflardaki bu genç görünümün sırrı da belirttiğimiz gibi özel filtre teknikleri. Hülya Avşar bunun için 250 bin lira vermiş. Üstelik de sadece 8 saatliğine...

50 kişilik klip ekibiyle çalışan Hülya Avşar yönetmenliği de kendi üstlenmiş. Balat'ta çekilen klibinde giydiği tüm elbiselerde özel tasarım. Elbiselerine Melih Yazgan'a diktiren Hülya Avşar saçları için Selpil Küçükelçi'yi kullanmış.

Gençlik makyajı

Hülya Avşar'ı 20'lik kıza çeviren elbette sadece özel filtreler değil. Makyaj hileleri de var. Bu gençlik makyajını yapan ise Tahsin Yılmaz...

Özel bir mücevher markasına takılarını tasarlatan Hülya Avşar, 58 yaşında kendini muhteşem güzel bir kadına çevirdi.