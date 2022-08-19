8 bebek doğurdu hepsi de birbirinden farklı babaları kim deniyordu anneye ahlaksız teklif

Doğumdan sonra Nadia, 'Sekiz annesi' (octomom) ünvanı aldı ve tek gecelik bir şöhrete sahip oldu. Bu ünü beraberinde kötü tepkiler de getirdi. Bazı insanlar 14 çocuğa birden bakılamayacağını düşünerek kürtaj yaptırmadığı için onu suçladı ama Nadia için kürtaj bir seçenek değildi çünkü o, kürtaja karşıydı. 14 çocukla uzun ve zorlu bir yolculuğa başlayan Nadia bir iş kurdu. Bunun için bir işletmeci ile anlaştı ancak bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı çünkü dolandırıldı.