8 bebek doğurdu hepsi de birbirinden farklı babaları kim deniyordu anneye ahlaksız teklif
ABD'de yaşayan Nadya Suleman 2009 yılında eşi benzeri olmayan bir olayla gündeme geldi. Bir batında 8 çocuk doğuran Nadya Suleman trilyonda bir ihtimali gerçekleştirdi. Çocukların hepsi birbirinden farklı olunca baba merak konusu oldu. Nadya Suleman sekizlere bakmada zorlanınca da ahlaksız bir teklif aldı. Nadya Suleman ve sekizlerden bugün yeni bir haber geldi.
Nadia Suleman'ı hatırladınız mı? Kendisi sekizlerine hamileydi ve büyüyen karnı nedeniyle epey ünlenmişti. Nadia - şu anda Natalie ismini kullanıyor, sekiz annesi olmadan önce 6 çocuğa sahipti ve ailesini tamamlamak için 1 çocuk daha istiyordu. Bu isteği için hamile kalmaya karar verdi. 1 yerine 8 çocuk sahibi birden oldu. Bu trilyonda bir yaşanabilecek bir olaydı. Çocuklar doğduğunda ise akıl almaz şeyler yaşadı. Çocukların hiç biri birbirine benzemiyordu. Sekizlere bakmak servete mal oluyordu... Peki sekizlerin babaları kimdi? İşte Nadya Suleman'ın okula başlayan sekizleri ile olan hikayesi:
Nadia Suleman sekiz çocuk doğurduğunda dünyanın gündemine oturdu. Nadia - şu anda Natalie ismini kullanıyor, sekiz annesi olmadan önce 6 çocuğa sahipti ve ailesini tamamlamak için 1 çocuk daha istiyordu. Bu isteği doğrultusunda bir IVF kliniğine (insan yumurtalarının suni olarak döllendiği bir klinik) gitti. Hayatını tamamen değiştirecek olan bu ziyaret sonrasında doktorların önerisiyle rahmine 12 tane embriyo yerleştirildi. Doktorların böyle bir öneride bulunmasının nedeni embriyoların çoğunun hayatta kalamayacağını düşünmesiydi. Ancak bu embriyoların 8'i hayatta kaldı. Sonra mı? Sonrasında trilyonda birden daha az olan ihtimal gerçekleşti ve Nadia sekizlere hamile kaldı.
Doğumdan sonra Nadia, 'Sekiz annesi' (octomom) ünvanı aldı ve tek gecelik bir şöhrete sahip oldu. Bu ünü beraberinde kötü tepkiler de getirdi. Bazı insanlar 14 çocuğa birden bakılamayacağını düşünerek kürtaj yaptırmadığı için onu suçladı ama Nadia için kürtaj bir seçenek değildi çünkü o, kürtaja karşıydı. 14 çocukla uzun ve zorlu bir yolculuğa başlayan Nadia bir iş kurdu. Bunun için bir işletmeci ile anlaştı ancak bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı çünkü dolandırıldı.
Anneye ahlaksız teklif
Nadia Suleman sekizler ile birlikte toplam 14 çocukla geçim derdine düşünce ahlaksız teklifler de aldı. Bunlardan biri porno filmde oynaması yönündeydi. Nadia Suleyman şu anda 49 yaşında. Bir batında doğurduğu sekizleri ise büyüdü ve okullu oldu. Ancak Nadia Suleman ve sekizlerin babasıyla ilgili söylentiler hala noktalanmış değil.