Petek Dinçöz yeni eşi Nida Büyükbayraktar'ı meğer aldatmış! Asansörde görüp aldattığı kişi de olay

Boşanmasının üstünden 1 yıl geçmeden evlenen Petek Dinçöz herkesin dilinde. Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar ile olan mazisi ise akıllara zarar. Meğer Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar'ı asansörde bir anlığına gördüğü kişiyle aldatmış. O kişi kim derseniz, hayli şaşıracaksınız.

Petek Dinçöz oğlunun babası olan Serkan Kadıoğlu'ndan boşandıktan sonra kimsenin beklemediği bir ilişkiyle ortaya çıkmıştı. Bu ilişki 25 yıl öncesine dayanıyordu ve deyim yerindeyse 'Gençlik aşkıydı'... Geçtiğimiz gün 'büyük aşkım' dediği Nida Büyükbayraktar ile evlenen Petek Dinçöz, Instagram hesabından yayınladığı video ile gündeme bir kez daha düştü. Bir dergiye gelinliği üzerinde yeni eşiyle röportaj veren Petek Dinçöz, "Darısı büyük aşıkların, kavuşamayan, yarım kalan aşkların başına' dedi.

Eşinin çocukları ortaya çıktı

Nida Büyükbayraktar da eşinden boşanıp Petek Dinçöz ile evlenmişti. Petek Dinçöz'ün hesabından yayınladığı röportajın sürprizi de Nida Büyükbayraktar'ın çocukları oldu. Nida Büyükbayraktar'ın 2 oğlu ve kızı bulunan mikrofonlar önünde cici annelerini yere göğe sığdıramadılar.

Nida Bayraktar'ın büyük oğlu : Petek ablayı tanıyordum

Nida Büyükbayraktar'ın büyük oğlu Mehmet Büyükbayrak, "24-25 sene önce Petek ablayı tanıyordum, seneler sonra böyle bir şey olması kader kısmet. Mutlu olmalarını istiyorum. Biz evlatları olarak destekçileriyiz. İnşallah bir ömür devam eder' diye konuştu.

Cici anneyle göbek attı

Düğünde Petek Dinçöz ile göbek atan Nida Büyükbayraktar'ın kızı Cansu Büyükbayraktar da cici anneyi anında kabullenmiş. Cansu Büyükbayraktar, "ailecek çok mutlu olacağız. Babam mutlu Petek ablacağım çok mutlu" diye konuştu.

Petek ablayı hızlı kabullendim

Nida Büyükbayraktar'ın küçük oğlu Can Bayraktar ise 'Babam ve Petek abla adına çok mutluyum. Petek ablayı çok hızlı kabullendim, çok sevdim. Çok iyi bir insan' diyerek övgüler dizdi.

Yeni damadı Petek Dinçöz'ün annesi de çok sevmiş. Petek Dinçöz haklarında çıkan söylentileri normal karşıladığı belirtirken eşi Nida Büyükbayraktar ise "Çok bekledim 25 sene sonra bu mutluluğu yaşadım' diye konuştu. Peki Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar 25 yıl önce büyük aşk yaşarken neden ayrılmıştı? İşte o konuda büyük bir bomba var.

Petek Dinçöz meğer Nida'yı aldatmış

Nida Büyükbayraktar ile tanıştığında Petek Dinçöz 17 yaşındaymış. Nida Büyükbayraktar ise ondan 26 yaşındaymış. 16 yaşında reşit olmayan bir kızla 26 yaşında bir erkeğin aşkı tuhaf bulunurken bir de aldatma bombası patladı. Petek Dinçöz o zamanlar şöhret peşinde koşuyordu. Şöhrete giden yolda ekrandan geçiyordu.

Aldattığı kişi olay

Petek Dinçöz Nida ile 'büyük aşk yaşarken' asansörde bir erkekle karşılaşıyor. Denilene göre de "ilk görüşte kalbi çarpıyor ve aşık oluyor'... Nida Büyükbayraktar'ı işte o asansörde gördüğü kişi için terk ediyor. Peki asansördeki kişi kimdi derseniz... Onu da söyleyelim. Meğer o kişi Can Tanrıyar'mış. O yıllarda Can Tanrıyar ulusal kanalların en çok izlenen magazin programlarının başındaydı. Zaten Petek Dinçöz'ü bir gecede şöhret eden de o olmuştu.

Asıl adı da Petek değil...

Petek Dinçöz Can Tanrıyar ile tanıştığında şarkıcı olmaya çalışıyordu. Asıl ismi de Petek değil, Didem Ezgü'ydü. 1997 yılında Kıbrıs'ta düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra şöhret için TV'de Çarkıfelek hostesliği bile yapmıştı. Petek Dinçöz Can Tanrıyar ile tanışınca şöhretin zirvesine kestirmeden gidiş biletini de kapmış oldu. Petek Dinçöz o zaman 17 yaşındaydı Can Tanrıyar ise ondan 20 yaş büyüktü.

Can Tanrıyar da aldattı

Can Tanrıyar ile Petek Dinçöz'ün ilişkisi 8 yıl sürdü ve canlı yayında evlenmeleri ile magazin gündemini hayli meşgul etti. Evlilikleri ise sadece 2 yıl sürdü. Can Tanrıyar Petek Dinçöz'ü aldatınca çift boşanmaya gitti. Evlilikleri tek celsede bitse de Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ü bitirmek için gezmedik program bırakmadı, aldığı işleri kesti ve onu piyasadan silmek için çok uğraştı... İşte Petek Dinçöz'ün 25 yıl Nida'yı aldattığı adam buydu...