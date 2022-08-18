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Erdoğan'ın ziyareti sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama!

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama geldi... Ayrıca ziyaret sırasında savaş nedeniyle tahrip olan alt yapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv’e ziyaret düzenledi.

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky ile tarihi Potocki Sarayı’nda yaptığı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdi.

Erdoğan’ın günübirlik ziyareti sırasında ayrıca, Zelensky ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü görüşme de gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası, basın açıklamasına geçildi.

"Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky,yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi. Tahıl girişimi, Zaporijya ve savunma iş birliği görüşüldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yapılan görüşmelerin ardından savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

Görev Gücü oluşturulacak
Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

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