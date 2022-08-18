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Rize'de zehirli çıkan suya asılan uyarı yazısı söküldü

Rize'de zehirli çıkan suya asılan uyarı yazısı söküldü

Rize’de yıllardır şifalı diye içilen ve alınan numunelerde sudaki arsenik oranı 27 kat daha fazla çıkınca içilmemesi için asılan ılıca suyundaki uyarı yazısı kimliği belirsiz kişilerce söküldü.

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Rize'de merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünün turizm destinasyon projesi çerçevesine alınmasının ardından Andon suyu olarak bilinen suyun bu destinasyon içerisine alınması amacıyla analizi yapıldı.

Yapılan analizde sudaki arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından suyun yanına tüketilmesinin sağlığa uygun olmadığı yönünde uyarı levhası asıldı.

Tabela söküldü
Yıllardır şifalı diye içilen hayrata Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından asılan "Bu suyun içilmesi sağlık açısından uygun değildir." yazısı bir süre sonra kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden söküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arsenik oranı 27 kat fazla çıkmıştı
Rize merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünde yer alan ve kulaktan kulağa yıllardır şifalı diye yayılan ılıca suyundan 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca olarak bilinen suyun adeta kanseri insanların ayağına çağırdığını ortaya çıkarmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken, Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla, 273,43 mikrogram/litre olarak ölçülmüş, aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıkmıştı.

Tabela asılmıştı
Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asılmıştı.

"Böbrek kanserine yol açıyormuş"
DSÖ’ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kanserojen etki taşıyor.

Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan arsenik maddesi mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluştururken, bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor.

İHA'nın haberine göre kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran suyu her gün yüzlerce vatandaş böbrek rahatsızlığı için tercih ediyordu.

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