Çocuklara emniyet kemeri zorunlu oldu araç sahipleri şokta motor, bisiklet, scooter için de...

16 Ağustos 2022 itibariyle çocuklara emniyet kemeri zorunluluğu geldi. Otobüs, minibüs ve taksilerde “çocuk bağlama sistemleri” zorunlu hale getirildi. Bu araçlarda tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Motosiklet, bisiklet ve scooter kullananlar ise gece 'reflektif yelek' giyecek.

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TÜRKİYE İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde yapılan kritik değişikliklerden ilki çocuk emniyet kemeri oldu.

Çocuklara emniyet kemeri zorunlu oldu

16 Ağustos itibariyle Taksi, minibüs ve şehirler arası otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Böylece taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar 'çocuk bağlama sistemi' olacak.

Çocuk emniyet kemeri yoksa izin yok

Yeni yönetmeliğe ayrıca '2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez' hükmü eklendi. Böylece Karayolları Trafik Kanunu’nun 78. maddesinde düzenlenen 'Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur' hükmü yönetmeliğe de girmiş oldu.

Otobüsler için artık şart

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı ve Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Trafik Güvenliği Eylem Planında yer alan maddelerin tek tek uygulamaya girmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, ''Otobüslerde yolcularımız artık kemersiz seyahat etmemeleri gerektiğini bilmeliler. Çünkü sigorta şirketleri de kazalarda kemersiz yolcuya, kendi hatası nedeniyle, tazminat ödenmemesi gerektiğini savunuyorlar ve bu konuda davalar açılıyor'' dedi.

Motosiklete gözlük şartı

Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zaten zorunlu olan kaskın yanına 'Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz' koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar bundan istisna tutuldu.

Reflektif şartı geldi

Motosiklet, bisiklet ve scooter kullananlar gece de 'reflektif yelek' giyecek.

Reklektif denetimi şart

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Alpay Lök, kazaların azaltılması adına değişikliklerin büyük önem taşıdığını, bir sonraki adımda Almanya’da olduğu gibi durağa bildirimle gelen 'çocuk koltuklu taksi' uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Lök, ''Gece sürüşlerinde motosiklet, Scooter ve bisiklette reflektif yelek kullanımının yanı sıra otomobillere de reflektif yelek bulundurma ve geceleri yol kenarında durulması halinde bunların hem sürücü hem de yolcular tarafından giyilmesi de zorunlu oldu. Bu önemli kuralların denetim ve cezalarla uygulanması da sağlanmalı'' dedi.