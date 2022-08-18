Altın şu an bedava 15 güne herşey değişecek uzmanı bekleyin demişti haber geldi
Altın, gümüş ve dolar almak için para uzmanı bekleyin haber vereceğim demişti. Altının gram fiyatı Merkez bankası kararı öncesi 1019 liraya kadar düşmüştü. MB faiz artırınca gram altın saat 14.00'da 1030 liraya çıktı. Buna rağmen para ve altın uzmanı ons fiyatı itibariyle altının 'şu an bedava' olduğunu duyurdu. Gram altın 1 Eylül'de öyle bir fırlayacak ki almayan pişman olacak. 18 lirayı geçen dolara yönelenler ise asıl fırsatı kaçırıyor.
Altın almak için fırsat kollayan yatırımcıları bekledikleri sinyal geldi. Gerçek değeri 2 bin doların üstünde olan altının ons fiyatı 1762 lirada ve fırsatı değerlendirenleri kral yapacak. 1 Eylül itibariyle dolar, altın, gümüş, sterlin, euro dahil tüm piyasalar değişecek. Daha önce 'Bekleyin altın ve gümüş almak için size haber vereceğim' diyen ünlü para uzmanı bugün beklenen duyuruyu yaptı. 'Altın kral olacak' diyerek haberi veren para uzmanı, dolara gidenlerine asıl kar fırsatını kaçırdığını belirtti. Dolar yerine size çok daha fazla kazandıracak bir başka döviz cinsi var. Uzman isim hem altın, hem döviz için 'bekleyin' dediği bilgileri paylaştı.
Altın almak için bekleyenler haber geldi
Gram altın fiyatları için yıl sonu tahminleri 1450 lira olacağı yönünde. Altın ve para uzmanları Ağustos ayının altın için son alım fırsatı olduğunun altını ısrarla çiziyor. Uzmanlara göre Eylül ayı itibariyle altın fiyatları öyle bir atak yapacak ki bir daha bu rakamları görmek ve alım yapmak mümkün olmayacak. Peki diyorsunuz ki bu rakam altın almak için uygun mu düşüş olur mu? Altın almalı mıyım beklemeli miyim? Aynı soru gümüş fiyatları için de geçerli. Zira gümüş de Eylül ayı itibariyle yatırımcısını ihya edecek.
Bekleyin haber vereceğim demişti
Elindeki parayı bekletip piyasa uzmanlarından haber bekleyenler için bugün detaylı bir açıklama geldi. İslam Memiş Youtube hesabından bu sabah video yayınlayıp dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşün FED'in faiz kararını beklediğini söyledi. Piyasanın ayarları ile oynayan FED'in 50 baz puan faiz artırması bekleniyor. Bunun altın, gümüş ve dolar fiyatlarına elbette bir yansıması olacak. FED'in daha önceki kararı doları yükseltirken altın ve gümüş fiyatlarını baskılamıştı. Bu kez FED kararının altın gümüş ve dolara etkisi farklı olacak.
Dolar almayın çünkü...
Bugün Merkez Bankası kararı öncesi 17.97'lerde olan dolar kuru saat 14.00'da faiz indirimi gelince 18 lirayı devirdi. Bu tablo da yatırımcısını iştahlandırdı. Dolar endeksi bugün 106,75 seviyesinde. İslam Memiş diyor ki Dolar endeksinde 100 seviyesinin altını görecek. Bu sebeple dolar almak için acele etmeyin. Sadece kısa bir süreliğine de değil. İslam Memiş'e göre dolar endeksi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 100 seviyesinin altına sarkacak. Çünkü FED bu süreçte alacağını aldı. Kendi parası olan dolar kıymetlendirmek için altın ve gümüşü son 1 yıldır baskılıyorlardı. Dolar 106 dolar seviyesi ile tarihi zirvesinde şu anda. Peki dolar alınır mı diyenler için de Memiş'in yanıtı verelim. 'Ben 18 liradan dolar almam' diyen Memiş, yıl sonu 21 lira olsa da çok kazanç getirmediğini tarihin en düşük seviyesinde olan euro ve sterlini alanların kazanacağını belirtti.