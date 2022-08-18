Altın şu an bedava 15 güne herşey değişecek uzmanı bekleyin demişti haber geldi

Dolar almayın çünkü...

Bugün Merkez Bankası kararı öncesi 17.97'lerde olan dolar kuru saat 14.00'da faiz indirimi gelince 18 lirayı devirdi. Bu tablo da yatırımcısını iştahlandırdı. Dolar endeksi bugün 106,75 seviyesinde. İslam Memiş diyor ki Dolar endeksinde 100 seviyesinin altını görecek. Bu sebeple dolar almak için acele etmeyin. Sadece kısa bir süreliğine de değil. İslam Memiş'e göre dolar endeksi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 100 seviyesinin altına sarkacak. Çünkü FED bu süreçte alacağını aldı. Kendi parası olan dolar kıymetlendirmek için altın ve gümüşü son 1 yıldır baskılıyorlardı. Dolar 106 dolar seviyesi ile tarihi zirvesinde şu anda. Peki dolar alınır mı diyenler için de Memiş'in yanıtı verelim. 'Ben 18 liradan dolar almam' diyen Memiş, yıl sonu 21 lira olsa da çok kazanç getirmediğini tarihin en düşük seviyesinde olan euro ve sterlini alanların kazanacağını belirtti.