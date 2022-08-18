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Delilik diyen ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankası faizi indirince bunu yazdı

Delilik diyen ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankası faizi indirince bunu yazdı

TÜRKİYE Merkez Bankası artan dolar ve altın baskısına rağmen faizleri yine düşürdü. Merkez Bankası'nın aldığı kararı değerlendiren ekonomi profesörü Özgür Demirtaş 'Delilik bu' dedi.

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Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği (PPK), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekti. Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB’nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.

Delilik

Sürpriz kararın ardından Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş Twitter hesabından, “Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir” yorumunda bulundu.

Faiz indiriminin etkisi

Merkez Bankası, geçen yıl eylül-aralık döneminde Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e düşürmüş, bu kararların etkisiyle dolar kuru 8,30’dan 18 seviyelerine, resmi tüketici enflasyonu yüzde 19’dan yüzde 80’e fırlamıştı.

Aralık ayından bu yana gerçekleştirilen 8 toplantıda faiz indirim kararı alınmamıştı. Böylece bu toplantıda 8 ay sonra tekrar indirim kararı alındığı görüldü.

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